Киностудия Горького представит новые проекты на VK Fest

Киностудия им. М. Горького примет участие в VK Fest 1ؘ–2 июля в Парке 300-летия Санкт-Петербурга и 15–16 июля в Парке Горького в Москве. Развлекательная площадка «Ярмарка Горького» познакомит гостей фестиваля с новыми фильмами киностудии.

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Санкт-Петербург и Москва

Посетители VK Fest в Санкт-Петербурге и в Москве смогут «поиграть» с новыми проектами Киностудии им. М. Горького. Фильмы сняты при поддержке Министерства культуры РФ и скоро выйдут в прокат.

Признаться в любви красиво – вписав заветные слова в знаменитую повесть Галины Щербаковой «Вам и не снилось»? Почему нет! Необычная фотозона в виде огромной книги создаст романтическое настроение в ожидании фильма «Вера» – новой экранизации бестселлера.

Тем, кто еще не нашел свою любовь, поможет конструктор идеальной пары по мотивам комедии с национальным акцентом «Как я встретил её маму». Нужно лишь собрать на интерактивном столе идеальный образ невесты или жениха – такого, чтобы и с родителями было не страшно познакомить.

И тут же загадать заветное желание – как и хотели сделать герои детского детектива «Чижик-Пыжик возвращается», если бы знаменитую скульптуру не похитили с набережной реки Фонтанки. Цель этой игры в корнхол – попасть подушкой-монеткой в цель-лунку.

Кроме того, каждый посетитель сможет получить подарок. Обладателем стильного попсокета станет тот, кто сделает фото на «Ярмарках Горького», выложит его на своей страничке ВКонтакте с хэштегом #летосгорьким и отметкой аккаунта Киностудии им. М. Горького @gorkyfilmstudio. Если в этот день к 19 часам пост выйдет в лидеры по количеству лайков, его автору достанется еще и брендированная сумка-шоппер.

Москва