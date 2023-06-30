Что ждать от возрожденного фестиваля Outline

С 6 по 9 июля состоится Outline — долгожданное возрождение культового российского фестиваля электронной музыки и искусства. Проходивший в 2014 и 2015 годах в промзонах Москвы Outline в этот раз обзавелся новой постоянной локацией в 90 километрах от столицы, на берегу Дубны. Четырехдневный праздник современной культуры унаследовал лучшее от событий прошлых лет — Outline в Мневниковской пойме и последовавшего за ним ивента на территории Карачаровского завода — объединив форматы обоих. Чего ждать от реинкарнации Outline, рассказывает «Лента.ру».

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Команда фестиваля, как и раньше, подготовила весьма разносторонний и полный сюрпризов лайн-ап. Среди финального состава артистов, который насчитывает чуть менее 100 имен, каждый может найти, что послушать и даже составить свою собственную программу и расписание мероприятия.

Видео дня

Музыканты займут пять сцен Outline: массивный бетонный Main Stage, концертную SUN, Dark Stage, новую сцену Neon и танцпол Woodz — прямое продолжение традиций Outline. Две сцены развернуты под открытым небом, другие — в восстановленных зданиях бывшего детского оздоровительного лагеря «Салют». Сам комплекс, укрытый в тенистых лесах у берегов реки Дубны вблизи одноименного наукограда, был построен в конце 1960-х архитекторами Ловейко и Гайгаровым в стиле брутализм. Одно из строений архитектурного ансамбля было трансформировано в большое арт-пространство.

Иностранные привозы

В лайн-апе фестиваля — именитые гости из Германии, Франции, Италии, Нидерландов, США, Аргентины и других стран. Среди зарубежных артистов можно отметить французского диджея Cabanne, зарекомендовавшего себя в самых громких клубах Европы. Безусловным хайлайтом Outline также является Алессандро Гайя, он же Gaja, брутальный итальянец, создатель лейбла Ophism.

В первых строчках состава Outline 2023 стоит Margaret Dygas из Польшы, выступление которой понравится любителям минимального звучания. Она станет хедлайнером open-air танцпола — сцены Woodz.

Среди других зарубежных звезд грядущего фестиваля, которые выступят на новой сцене Neon, резидент Белградского клуба Drugstore Beograd Nenad Marković и регулярный участник берлинского Pawnshop — перебравшаяся в Европу из Тайпея «мисс эйсид» Jing Lekker. Здесь же в пространстве с особым балансом между архитектурой и природой отыграет Le Syndicat Electronique — французский продюсер-перформер, основатель лейбла Invasion Planète Recordings.

Особняком же во всей электронной музыкальной программе Outline стоит живое выступление немецкого артиста Atom™. Сам он описывает свое творчество как «неустанно редактирующий себя код», а на фестивале представит лайв со своим последним альбомом Neuer Mensch, изданном на лейбле raster ровно год назад. «Соматический экзорцизм и гиперреализм бинарного шума. Physicality. Невиданная геометрия, обернутая в тривиальные паттерны ритма — симплистика и скрытая симметрия», — говорится в описании грядущего сета.

Отечественные звезды

В лайн-апе многодневного культурного события также представлены ключевые персонажи важнейших сообществ электронной музыки в России. Специальные лайвы первой ночи на главной сцене представят Никита Забелин с версией шоу Tesla и Poima, готовившие новое обращение к аудитории более года.

Традиционную экшен-программу отыграют резиденты и костяк электро-группировки Private Persons: Locked Club и Hespermen. «Эйсид новой волны, хард-техно, наследие классического хауса и полные грязного дисторшна ритмические эксперименты», — так описывают творчество их объединения.

Если перечислять конкретные имена, то в списке можно найти почти всех востребованных локальных звезд ночной жизни, включая Kovyazin D, Hipushit, Лену Попову, Софию Родину, Дениса Казначеева, Séxstasy и многих других. Отдельно стоит отметить выступления отечественного экспериментального дуэта Lena Tsibizova And Piper Spray и проекта Lisokot.

Живая программа

Четырехдневная серия живых концертов пройдет на классической фестивальной сцене SUN под открытым небом. В новой локации стейдж станет частью постоянной инсталляции. Семнадцатиметровая конструкция, представляющая собой колесо обозрения и ветряную мельницу одновременно, возводится командой архитекторов и инженеров Arma17 в излучине Дубны. Объект проектируется как экопространство, где будут культивироваться растения. Световое решение сцены готовит студия Sila Sveta.

Хедлайнерами программы SUN станут Дельфин, Тим Аминов, группы «ВЕЩЬ», «Залпом», Rozen Tal, Летов Трио. Вечерняя сцена будет включаться в 19:00 каждый день фестиваля.

Отмечается, что музыкант Андрей Лысиков, более известный, как Дельфин, представит развернутую программу по вышедшему в марте альбому — двенадцатому полноформатнику в дискографии музыканта. А группа «Залпом» с расширенной духовой секцией совместно с театральным режиссером и хореографом Олегом Глушковым готовит большое танцевальное шествие, которое даст полномасштабный старт фестивалю.

"«В колыбели языческого бесчинства движениями рук провожали умерших и готовили плотские радости, танцевальная чума Средневековья положила начало танцевальным марафонам, на балах XIX века танцами флиртовали. Что мы делаем танцами сейчас? Почему танцуем?»"

Визуальное искусство

Как известно, Outline всегда был не только про музыку, но и про визуальные разновидности искусства. Не станет исключением и возрожденная версия фестиваля. В этом году будут представлены работы самых разных масштабов. Из них наиболее заметны «Требище» авторства Дениса Гаврилина и команды Roar, а также инсталляция «Лесные омуты» от Анастасии Разгильдеевой и Андрея Беломутского.

Также недавно были подведены итоги open call для молодых художников и медиаартистов. Всего в конкурсе были зарегистрированы 165 участников, девятнадцать из которых были отобраны жюри и уже приступили к реализации проектов. В итоге на фестивале будет представлена 21 работа финалистов конкурса — как объекты и инсталляции, так и перформансы. В жюри вошли представитель Sila Sveta Александр Ус, Степан Новиков из C E T A П, а также ключевые фигуры команды Arma17 Наташа Абель и Женя Соболь.

Вне конкурса участвуют крупные международные студии: Sila Sveta и C E T A П, которые являются основными оформителями фестиваля. Также вне конкурса будет представлен перформанс постановщика Олега Глушкова.

Кроме локаций для созерцания, будет представлена интерактивная зона с образовательной программой «Цифровая Мода» от платформы «Простор». Также для посетителей будет доступен и скейт-парк от SuperStep, созданный специально для Outline. Данная площадка стала продолжением аутдорных традиций фестиваля.

Организаторы ивента запустят до локации Outline трансфер в виде автобусов от станции метро «Новослободская» и обратно (билеты на каждое направление можно приобрести за 1200 рублей). На автомобиле от центра Москвы до места назначения можно добраться примерно за два часа. Также можно совместить автомобиль и электричку: доехать на поезде от Савеловского вокзала до станции Большая Волга или Дубна, а затем вызвать такси до фестиваля.

С собой, помимо палатки, стоит взять такие важные мелочи, как крем с SPF-защитой, репеллент от комаров, портативную зарядку, фонарик для перемещений между сценами в ночи и дождевик на случай внезапного дождя. Гостям, которым не удастся поставить свои палатки вдали от рейва, не помешают и беруши, потому что музыкальная программа обещает быть нескончаемой и громкой.