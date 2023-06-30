Как культура Азии проникла в жизнь Владивостока

Если для большинства россиян "ближнее зарубежье" — это Белоруссия, Казахстан или Грузия, то для жителей Владивостока — это скорее Китай, Южная Корея и Япония. Культура этих стран играла не последнюю роль в жизни города большую часть его истории с момента основания 2 июля 1860 года. Исключение — советские времена, когда порт был закрыт для иностранцев. Рассказываем о том, насколько в Приморье популярны восточные единоборства, праворульные машины, корейская музыка и паназиатская кухня

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Чаще в кимоно, чем в бутсах

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Одним из первых проводников азиатской культуры в Приморье стал в начале ХХ века Василий Ощепков — родоначальник отечественной школы дзюдо и один из основателей самбо. Во Владивостоке в его честь установлен целый мемориальный комплекс, где запечатлен момент получения Ощепковым своего первого дана по дзюдо от основателя этой борьбы, мастера боевых искусств Дзигоро Кано.

"Он был первым из россиян, кто получил черный пояс по дзюдо, после чего вернулся во Владивосток и начал преподавать это боевое искусство, — рассказывает директор приморского филиала "Школы самбо 70" Виталий Сокоушин. — Отсюда еще в царское время на всю Россию стало распространяться дзюдо. Но поскольку оно было связано с Японией, в советские годы по политическим мотивам преобразилось в самбо".

В спортивном зале дзюдоистов, который находится рядом с современным памятником Ощепкову, начинался первый в России кружок дзюдо. Здесь же в 1914 году состоялся первый в истории матч между спортсменами России и Японии. Сейчас здесь ежегодно проводят дальневосточный турнир по этому виду единоборств.

Все восточные единоборства, и дзюдо не исключение, отличаются уважением к сопернику. Этому во Владивостоке учат с малых лет. Как рассказала детский тренер Татьяна Куратова, спортивную технику с детьми начинают осваивать только к первому классу. "А первостепенные задачи — научить ребенка уважению к сопернику, к взрослым, правильному ношению формы. И никаких ударов. Дзюдо — это спокойный вид спорта, мягкий и гибкий путь к победе через ясный ум", — объяснила она.

По данным Министерства спорта Приморья, различными видами восточных единоборств в регионе занимаются более 20 тыс. человек, и большая часть секций находится именно во Владивостоке. Жители города занимаются дзюдо, карате, кудо, тайским боксом, тхэквондо и более редкими сумо, ушу и кендо — фехтованием на бамбуковых мечах. Поэтому во Владивостоке чаще можно увидеть ребенка в белом кимоно, чем в футбольных бутсах.

Правый руль и дрифт

Праворульные "японки" давно стали такими же неизменными атрибутами Владивостока, как чайки, сопки и море. Еще до полного открытия порта для иностранцев в 1992 году местные моряки возили из Японии легковые автомобили, нередко перегружая ими свои суда. С переходом на рыночную экономику доставка машин превратилась почти в градообразующую отрасль. И сегодня торговля автомобилями остается одним из заметных элементов жизни Владивостока, вокруг которого выстроена целая индустрия автосервиса. Однако, как говорит директор компании-автодилера "Тецума авто" Владислав Зотов, после многолетней борьбы за праворульные фокус владивостокцев постепенно смещается в сторону машин с левым рулем.

"Леворульных машин становится все больше, в основном за счет увеличения числа китайских и корейских автомобилей. Их в прошлом году стало выгодно привозить из-за упавшего тогда курса доллара, но везут почему-то до сих пор. А праворульные машины, на удивление, все чаще отправляются на запад страны: там на них высокий спрос, возможно, связанный с дефицитом привычных брендов", — пояснил Зотов.

История автомобилизации Владивостока тесно связана с еще одним культурным феноменом — дрифтом (вид автоспорта, когда пилоты долго ведут машину и/или проходят повороты в управляемом заносе). По словам одного из опытных пилотов, основателя Drift Academy East Power Егора Шумилкина, если бы "японки" в свое время не были так доступны, все могло пойти по-другому. "Во Владивостоке есть картодром "Змеинка", на котором еще в начале 2000-х годов прошли первые соревнования по дрифту. Правда, от настоящих соревнований то мероприятие сильно отличалось: тогда любая машина считалась подходящей, а как судить — да шут его знает, главное, что это все прикольно выглядело. Заезды были популярны у зрителей и проходили в таком виде, пока во Владивосток не приехал один из известнейших дрифтеров Японии Кен Номура и впервые не объяснил, как это надо делать по-настоящему", — вспоминает Шумилкин.

Он уверен, что во Владивостоке развитию дрифта способствовала доступность автомобилей, в том числе заднеприводных. Более того, в Японии их нередко покупали у таких же дрифтеров, можно сказать, готовыми. А еще дешевле было завозить машины по запчастям, не оформляя их для езды по обычным дорогам.

"К 2011 году во Владивостоке развитие дрифта было на пике, начали подключаться другие города, в частности Хабаровск. В 2013 году во Владивостоке появился комплекс "Приморское кольцо" (PrimRing), специально созданный для дрифт-заездов, где стали проходить официальные соревнования российской дрифт-серии "RDS Восток". А позже здесь же проходили и заезды японской серии D1 GP, где нашим пилотам удавалось потягаться с лидерами японского спорта", — вспоминает пилот.

Самый европейский город Азии

Образ Владивостока как самого европейского города Азии прочно укоренился в представлении многих жителей соседних стран. Здесь они действительно могут увидеть вполне европейскую архитектуру, сходить на театральные представления, в том числе Приморской сцены Мариинского театра, попробовать блюда стран Запада. И за этим не нужно лететь ни в Москву, ни в Санкт-Петербург. Неудивительно, что до ковидных ограничений Приморье, по данным правительства края, ежегодно посещал почти миллион иностранцев, половина из которых — граждане Китая.

"Китайцы любят Владивосток. Для них это ближайшая "Европа", небольшая разница во времени, красивая природа, привлекательная кухня, свежие морепродукты, гостеприимные люди, интересные экскурсии, — рассказывает руководитель агентства международного туризма "Катюша" Дмитрий Павлов. — После трех лет ожидания (вызванного пандемией коронавируса и закрытием международных границ — прим. ТАСС) туризм во Владивостоке не очень изменился, хотя новые объекты улучшили инфраструктуру города. Появились красивые видовые площадки и парки, новые четырех- и пятизвездочные отели, интересные рестораны".

Кафе и рестораны, особенно в центре города, еще до пандемии разработали меню на китайском, японском и корейском языках. Зрительный зал Приморской сцены Мариинского театра порой наполнялся исключительно азиатскими туристами, особенно в высокий летний сезон. А игорная зона "Приморье", где уже работают два больших казино с гостиничными комплексами, неизменно привлекает жителей КНР за игровые столы.

"Как только туристы из Китая смогут снова приезжать во Владивосток по спискам (туристических групп — прим. ТАСС) или электронной визе, бизнес мгновенно подключится, откроются новые авиарейсы по разным направлениям. В 2019 году во Владивосток прилетали самолеты из 11 китайских городов. С возобновлением массового туризма снова появятся и меню на китайском языке, а гостиницы и туристические объекты смогут брать на работу сотрудников, которые его знают", — говорит Павлов.

Кухня, понятная и азиатам, и европейцам

Владивостокские рестораторы уверены, что их город — лучшее место в России для знакомства с паназиатской кухней. Имея и без того самобытную гастрономию, основанную на использовании свежих морепродуктов и даров тайги, Владивосток не только может похвастать аутентичными заведениями с тайской, японской, корейской и китайской кухней, но и умело переплетает заграничную и отечественную кулинарию. В результате создаются такие феномены, как один из самых титулованных за пределами Москвы и Санкт-Петербурга ресторан паназиатской кухни Zuma.

Бренд-шеф ресторана Егор Анисимов уже 15 лет сочетает традиционные азиатские кулинарные рецепты с дальневосточной продуктовой корзиной. Он стажировался в ресторанах Вьетнама, Китая и Таиланда. "Много лет назад мы посмотрели на то, что я бы назвал дальневосточной и европейской кухней, взяли классические рецепты, на которых сами выросли, и соединили с азиатскими подходами и продуктами, начали смешивать эти вкусы. На это нас вдохновили частые поездки в Азию. Появилась идея сделать такую еду, которая была бы понятна и азиатам, и европейцам. Так появилось то, что я называю современной дальневосточной кухней", — рассказывает Анисимов.

Его команда использует азиатские рецепты, но "прочитывает" их по-своему. Например, для супа том ям острую основу делают сами, используя правильные технологии и сочетания. "От классического том яма неподготовленному человеку может быть плохо, так как он очень острый, а наш сохраняет насыщенность, но не обжигает горло. Он просто печет какое-то время, а потом отпускает. Возможно, мы первые, кто сделал том ям неострым. Я, конечно, плакал, когда его создавал, так как это было странно… Но теперь мы можем корректировать вкус, если гостю надо приготовить острее", — добавляет шеф.

Он отмечает, что азиатский "акцент" проявляется не только в высокой кухне, но и на бытовом уровне. Во Владивостоке есть гастрономические привычки, которые сформировались из-за близости к Азии. "Если хозяйка на кухне солит рыбу, она добавляет не только соль, но и сахар. Для высокой гастрономии это в порядке вещей, но дома так делают именно у нас. Где-то вместо соли мы используем соевый соус, потому что так наши бабушки делали. Владивосток по всей России считается столицей крабов, да и вообще свежих морепродуктов и азиатской еды с "нашим" акцентом", — уверен Анисимов.

Музыка Востока

Если для азиатских машин и кухни Владивосток стал отправной точкой для дальнейшего распространения по России, то с музыкой все получилось наоборот: влияние K-pop (кей-поп, жанр музыки из Южной Кореи) или китайского рока на приморских музыкантов было довольно ограниченным. Зато они сами в последнее десятилетие успешно осваивают китайский рынок шоу-бизнеса. Продюсер, организатор Дальневосточного музыкального форума Павел Лопатин рассказал, почему местных музыкантов так привлекает работа в Азии.

"Между крупными городами Китая небольшие расстояния, и каждый день можно давать новый концерт для большой аудитории. И культура потребления искусства у них другая: нашему слушателю интересно то, что уже спустилось сверху, что уже имеет имя и репутацию, а в Китае интересно то, что интересно. Сходить на концерт новой неизвестной группы — это для них привычный досуг, я видел на концертах парочки, которые приходили так на свидания", — говорит Лопатин.

По его словам, во Владивостоке накоплен большой опыт выхода на китайский рынок шоу-бизнеса, а ковидная эпоха стала необходимой передышкой, чтобы музыканты могли этот опыт переварить и снова взяться за дело еще более подкованными. Лопатин отметил, что сейчас ведет переговоры с продюсером одной известной российской группы по поводу ее выхода на китайскую аудиторию.

При этом если рассматривать успешные музыкальные проекты из Владивостока и искать в них какие-то азиатские корни, то они тоже есть. К примеру, лидер группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко — китаист по образованию. "Многие полагают, что он такой витиеватый в своих речах, потому что просто такой особенный. Но я уверен, это все потому, что он учил китайский язык. Я сам — китаист, и мозг у таких людей начинает работать чуть-чуть по-другому: они начинают передвигать слова на новые места и связывать несвязываемое. Это отражается в текстах — например, при переносе смысла на следующую строку", — считает Лопатин.