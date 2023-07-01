10 самых необычных памятников Москвы
Более восьмисот памятников и скульптурных композиций расположены на территории российской столицы. Некоторые из них хорошо знает каждый житель Москвы, с другими знакомы немногие. Однако у всех есть своя история, которая заслуживает внимания. Десять самых необычных памятников столицы собрала «Вечерняя Москва».
1. Конфуций
Памятник древнекитайскому философу Конфуцию расположен на территории китайского делового центра «Парк Хуамин». Бронзовую скульптуру изготовили в КНР по заказу Академии конфуцианства, привезли и даровали столице России. В настоящее время монумент — главная часть композиции ландшафтного парка с традиционными каналами, мостиками и беседками.
2. Василий Шукшин
На закрытой территории киностудии «Мосфильм» стоит памятник великому советскому режиссеру и актеру Василию Шукшину. Это уменьшенная версия фигуры, которая находится в его родном селе на Алтае. Насладиться монументом можно только в рамках сборной экскурсии по «Мосфильму», заранее записавшись.
3. Памятник сырку «Дружба»
Плавленый сырок «Дружба» — один из любимых продуктов жителей Советского Союза, который по сей день есть в продаже. Около двух десятков лет назад завод «Карат» — производитель сырков — устроил конкурс на создание проекта памятника сырку «Дружба». За победу соревновались полторы сотни участников. Создатели проекта-победителя обратились к героям басни Ивана Крылова «Ворона и лисица», которые по сюжету не могли поделить заветный кусочек сыра. В бронзовом варианте внезапно примирившиеся антагонисты — ворона и лиса — нежно обнимаются, сидя на пеньке, и держат плавленый «сырок дружбы». Очевидно, они нашли тот самый сыр, из-за которого им больше не придется ругаться.
4. Памятник Евгению Леонову в образе Доцента
«Пасть порву! Моргалы выколю!» — абсолютно все жители России и стран СНГ знают, кому принадлежит эта фраза. Памятник Евгению Леонову, представшему в образе Доцента — персонажа ленты Леонида Гайдая «Джентльмены удачи» — установлен на Аллее кинозвезд на Мосфильмовской улице. Воспитатель детского сада Трошкин в образе уголовника стоит в устрашающей, соответствующей угрозам позе. На руках можно рассмотреть разные наколки. Примечательно, что голова у скульптуры — лысая, а в соответствующей сцене в кино персонаж носил парик. Вероятно, так задумано, чтобы памятник не ассоциировался с преступником.
Первую версию монумента украли и распилили на части, чтобы сдать на металлолом. Вместо него установили немного усовершенствованную копию.
5. Памятник Шурику и Лиде
Памятник воспроизводит момент из фильма Леонида Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», когда студентка Лида внимательно изучает конспект, а Шурик смотрит в ее записи через плечо девушки и не может оторваться. Фигуры в точности копируют любимых народных персонажей, но сделаны крупнее, чем реальные люди. Бронзовые герои находятся у дома № 6/1 по улице Артюхиной, возле входа в Московский экономический институт. Студенты загадывают около Лиды и Шурика отличных оценок в зачетке.
6. Памятник коту Василию
«Tаити, Tаити... Не были мы ни в какой Таити!» — расхожая фраза из советского мультфильма «Возвращение блудного попугая» принадлежит тому самому коту в новомодных иностранных джинсах, которые он уже не в силах застегнуть. Персонаж увековечен не только в памяти поклонников мультипликационного фильма, но и в бронзе. Упитанный кот Василий с сарделькой в руке вальяжно развалился у клумбы во дворике «Дома на Таганке» на пересечении улицы Талалихина и Брошевского переулка.
7. Памятник Ерунде
Произведение современного искусства, установленное на клумбе у дома № 3 в 2-м Новоподмосковном переулке в Войковском районе, не было понято публикой. Жители столицы не смогли дать каменной глыбе иного определения, кроме как «ерунда какая-то». Со временем необычная скульптура обросла приметами на удачу. У памятника Ерунде принято загадывать ерундовые желания.
8. Памятник Яйцу
Еще один странный, на первый взгляд, монумент расположен во дворе Многопрофильного технического лицея № 1501 — объемное яйцо, стоящее под наклоном. Памятник прост по своему исполнению, но наделен глубоким смыслом. Метафора такова: так же как птенец вылупляется из яйца, учащийся лицея покидает родное учебное заведение и отправляется во взрослый мир.
9. Памятник студенческим приметам
Круглая гранитная плита, пятак образца 78-го года в центре нее, два ботинка и зачетка с оценкой «отлично» — такой памятник находится в парке 850-летия Москвы. Он призван помочь студентам успешно сдать экзамены. Для этого нужно взять монету номиналом пять копеек, встать в башмаки и кинуть ее так, чтобы та угодила на главную пятерку в центре. Или нужно остановиться в центре на основной пятерке и кидать монетку, закрыв при этом глаза, через плечо в сторону названия своего учебного заведения.
10. Памятник Мойдодыру
«Великий умывальник, знаменитый Мойдодырр» более десяти лет живет в парке «Сокольники». Памятник известному герою одноименного стихотворения Корнея Чуковского находится на Песочной аллее, рядом с детской площадкой и становится местом притяжения прогуливающихся мам с колясками.