10 самых необычных памятников Москвы

Более восьмисот памятников и скульптурных композиций расположены на территории российской столицы. Некоторые из них хорошо знает каждый житель Москвы, с другими знакомы немногие. Однако у всех есть своя история, которая заслуживает внимания. Десять самых необычных памятников столицы собрала «Вечерняя Москва».

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1. Конфуций

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Памятник древнекитайскому философу Конфуцию расположен на территории китайского делового центра «Парк Хуамин». Бронзовую скульптуру изготовили в КНР по заказу Академии конфуцианства, привезли и даровали столице России. В настоящее время монумент — главная часть композиции ландшафтного парка с традиционными каналами, мостиками и беседками.

2. Василий Шукшин

На закрытой территории киностудии «Мосфильм» стоит памятник великому советскому режиссеру и актеру Василию Шукшину. Это уменьшенная версия фигуры, которая находится в его родном селе на Алтае. Насладиться монументом можно только в рамках сборной экскурсии по «Мосфильму», заранее записавшись.

3. Памятник сырку «Дружба»

Плавленый сырок «Дружба» — один из любимых продуктов жителей Советского Союза, который по сей день есть в продаже. Около двух десятков лет назад завод «Карат» — производитель сырков — устроил конкурс на создание проекта памятника сырку «Дружба». За победу соревновались полторы сотни участников. Создатели проекта-победителя обратились к героям басни Ивана Крылова «Ворона и лисица», которые по сюжету не могли поделить заветный кусочек сыра. В бронзовом варианте внезапно примирившиеся антагонисты — ворона и лиса — нежно обнимаются, сидя на пеньке, и держат плавленый «сырок дружбы». Очевидно, они нашли тот самый сыр, из-за которого им больше не придется ругаться.

4. Памятник Евгению Леонову в образе Доцента

«Пасть порву! Моргалы выколю!» — абсолютно все жители России и стран СНГ знают, кому принадлежит эта фраза. Памятник Евгению Леонову, представшему в образе Доцента — персонажа ленты Леонида Гайдая «Джентльмены удачи» — установлен на Аллее кинозвезд на Мосфильмовской улице. Воспитатель детского сада Трошкин в образе уголовника стоит в устрашающей, соответствующей угрозам позе. На руках можно рассмотреть разные наколки. Примечательно, что голова у скульптуры — лысая, а в соответствующей сцене в кино персонаж носил парик. Вероятно, так задумано, чтобы памятник не ассоциировался с преступником.

Первую версию монумента украли и распилили на части, чтобы сдать на металлолом. Вместо него установили немного усовершенствованную копию.

5. Памятник Шурику и Лиде

Памятник воспроизводит момент из фильма Леонида Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», когда студентка Лида внимательно изучает конспект, а Шурик смотрит в ее записи через плечо девушки и не может оторваться. Фигуры в точности копируют любимых народных персонажей, но сделаны крупнее, чем реальные люди. Бронзовые герои находятся у дома № 6/1 по улице Артюхиной, возле входа в Московский экономический институт. Студенты загадывают около Лиды и Шурика отличных оценок в зачетке.

6. Памятник коту Василию

«Tаити, Tаити... Не были мы ни в какой Таити!» — расхожая фраза из советского мультфильма «Возвращение блудного попугая» принадлежит тому самому коту в новомодных иностранных джинсах, которые он уже не в силах застегнуть. Персонаж увековечен не только в памяти поклонников мультипликационного фильма, но и в бронзе. Упитанный кот Василий с сарделькой в руке вальяжно развалился у клумбы во дворике «Дома на Таганке» на пересечении улицы Талалихина и Брошевского переулка.

7. Памятник Ерунде

Произведение современного искусства, установленное на клумбе у дома № 3 в 2-м Новоподмосковном переулке в Войковском районе, не было понято публикой. Жители столицы не смогли дать каменной глыбе иного определения, кроме как «ерунда какая-то». Со временем необычная скульптура обросла приметами на удачу. У памятника Ерунде принято загадывать ерундовые желания.

8. Памятник Яйцу

Еще один странный, на первый взгляд, монумент расположен во дворе Многопрофильного технического лицея № 1501 — объемное яйцо, стоящее под наклоном. Памятник прост по своему исполнению, но наделен глубоким смыслом. Метафора такова: так же как птенец вылупляется из яйца, учащийся лицея покидает родное учебное заведение и отправляется во взрослый мир.

9. Памятник студенческим приметам

Круглая гранитная плита, пятак образца 78-го года в центре нее, два ботинка и зачетка с оценкой «отлично» — такой памятник находится в парке 850-летия Москвы. Он призван помочь студентам успешно сдать экзамены. Для этого нужно взять монету номиналом пять копеек, встать в башмаки и кинуть ее так, чтобы та угодила на главную пятерку в центре. Или нужно остановиться в центре на основной пятерке и кидать монетку, закрыв при этом глаза, через плечо в сторону названия своего учебного заведения.

10. Памятник Мойдодыру