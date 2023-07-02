«Метрополь», «Националь» и «Москва»: как менялся облик московских гостиниц

За 11 лет в Москве появились 72 гостиницы. Большую часть из них построили в центре города, рядом с главными достопримечательностями и деловыми объектами. Сейчас в городе почти две тысячи отелей на любой вкус и кошелек.

© Mos.ru

В начале XX века в Москве насчитывалось около 200 гостиниц. Несколько из них работает и сейчас, например «Метрополь» и «Националь». Эти здания стали одними из главных символов Москвы. Некоторые отели, построенные в советское время, прочно ассоциируются с архитектурой города. Среди них гостиница «Ленинградская» и бывшая гостиница «Москва» на Манежной площади.

Видео дня

Сегодня эти отели — визитные карточки города. При них открыты рестораны, регулярно проводят иммерсивные спектакли-экскурсии. Здесь организуют деловые мероприятия на высоком уровне, принимают российских и зарубежных гостей, в том числе из стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Мостуризм и Главархив Москвы рассказали, как менялись знаковые гостиницы на протяжении нескольких десятилетий.

«Метрополь»: театр с гостиницей и революционное прошлое

Знаменитый меценат Савва Мамонтов открыл этот отель в конце XIX века — концепция звучала как «театр с гостиницей». Над обликом здания работали выдающиеся архитекторы и художники. В оформлении фасадов и интерьеров участвовал Михаил Врубель, а огромный стеклянный купол разработал инженер Владимир Шухов, по его же проекту построена Шуховская телебашня.

В 1905 году гостиница открыла свои двери для постояльцев. Фасад украшало майоликовое панно «Принцесса Греза», созданное по картине Врубеля, а на уровне четвертого этажа расположился фриз «Времена года» скульптора Николая Андреева. В отеле были лифты, электрическое освещение и телефоны в номерах, работал ресторан.

Mos.ru

В годы Первой мировой первый этаж занял госпиталь. Во время Октябрьской революции в «Метрополе» юнкера оборонялись от большевиков, а после восстания гостиница получила новое название — второй Дом Советов. В 1930-е годы «Метрополь» снова стал гостиницей. Здесь останавливались зарубежные знаменитости, такие как Бернард Шоу, Джон Стейнбек, Марлен Дитрих и Клаудия Кардинале. До 1960-х часть здания еще занимали квартиры московских семей, заселившихся в период второго Дома Советов.

Mos.ru

В конце 1980-х годов «Метрополь» закрыли на реставрацию. Гостиница открылась в 1991-м и снова стала одной из лучших в мире. В 2010-х годах отель снова обновили — здесь воссоздали исторические интерьеры и открыли ресторан высокой кухни.

Сейчас «Метрополь» принимает гостей. В нем есть номера, где жили знаменитости, а некоторые обставлены антикварной мебелью и оформлены оригинальными полотнами художников. При отеле работает ресторан, в зале которого произошло множество исторических событий.

«Националь»: здесь гостили Ленин и Крупская

История гостиницы началась на заре XX века. Ее здание возвели по проекту архитектора Александра Иванова в 1902 году. Через год она открылась для постояльцев с названием «Национальная». Главный архитектурный элемент внутреннего оформления — белая мраморная лестница с золотым декором.

Mos.ru

При возведении здания применялись самые современные на тот момент технологии и стройматериалы. В гостинице установили лифты, мебель и люстры импортного производства. Все 160 номеров были оснащены туалетами с водопроводом и телефонами. Цены на проживание были довольно высокими — до 25 рублей в сутки.

В 1930-х годах гостиница, как и «Метрополь», поступила в распоряжение государственной компании «Интурист». Тогда она фокусировалась на обслуживании зарубежных гостей. В 1960–1980-х годах отель пережил несколько изменений. Рядом построили футуристичный отель «Интурист», и два здания то объединяли в один комплекс, то вновь возвращали каждому независимый статус.

Mos.ru

«Националь» — одна из старейших действующих гостиниц в Москве. Без нее невозможно представить историю как столицы, так и всей России. Некоторые номера отеля связаны с разнообразными историческими событиями и знаменитыми постояльцами. Например, в 107-м люксе (сейчас это один из люксов «Кремль») останавливались Владимир Ленин и Надежда Крупская. Трехкомнатные президентские люксы в разные годы тоже принимали знаменитых гостей.

Сейчас при отеле работают рестораны, популярные у москвичей и туристов. Гости могут посетить иммерсивный спектакль-экскурсию, для которого сам отель становится декорациями. В рамках проекта «Новые адреса счастья» все желающие могут зарегистрировать брак в отеле и сделать свою свадьбу оригинальной и незабываемой. Торжественные церемонии проходят в зале «Суздаль» с видом на Красную площадь и Кремль.

«Ленинградская»: сталинский ампир и подземные реки

Гостиница расположена в одной из семи сталинских высоток, построенных в 1950-х годах. В 2023 году здание отметит 70-летний юбилей. Это самая низкая из «семи сестер», высота ее шпиля составляет 139 метров (для сравнения: высота главного здания Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова — 236 метров). Авторы проекта — Леонид Поляков и Александр Борецкий.

Строительство начали планировать еще в 1917 году. Архитекторы предлагали свои проекты, но их реализация затянулась. Началась Вторая мировая война, и к возведению гостиницы вернулись только в 1947-м. Закладку первого камня приурочили к 800-летию Москвы. Все высотки задумывались как архитектурные доминанты городского ландшафта, «Ленинградская» должна была стать одной из них.

Mos.ru

При строительстве выяснили, что под будущим зданием протекают две подземные реки. Пришлось использовать прочные сваи. Гостиница — яркий образец сталинского ампира, стиля, зародившегося в СССР в 1930-е. В облике здания прослеживается влияние средневекового русского зодчества. Например, главный вход напоминает крыльцо терема с причудливыми фронтонами и другими декоративными элементами. Подобные отсылки есть и в интерьерах: лифтовый холл выполнен в виде алтарной ниши, а люстры стилизованы под паникадила.

Важной особенностью гостиницы стали передовые технические решения. Здесь установили системы центрального кондиционирования воздуха и удаления пыли, оборудовали собственную котельную и телефонную станцию на две тысячи номеров.

Mos.ru

Во времена СССР гостиница «Ленинградская» считалась одной из лучших в стране. В 2000-х здание и номера отреставрировали, установили художественную подсветку. Некоторые элементы сохранили, например оставили оригинальную стойку регистрации 1952 года.

Сейчас в отеле можно забронировать номера разных категорий. В гостинице устраивают иммерсивные спектакли, а столичные гиды проводят экскурсии в исторических интерьерах. Кроме того, в этом году гостиница «Ленинградская» стала новой площадкой для выездной регистрации брака в рамках проекта «Новые адреса счастья», где молодожены могут исполнить свой первый свадебный танец в бальном зале отеля.

«Москва»: советская классика

Эту гостиницу, одну из первых в советской Москве, построили в 1930-х годах. Авторы проекта — Леонид Савельев, Освальд Стапран и Алексей Щусев. Одной из главных задач архитекторов было вписать облик отеля в окружающий ландшафт так, чтобы он гармонично соседствовал с Кремлем и Историческим музеем. Сначала проект был выдержан в конструктивистском стиле, но затем Алексей Щусев предложил варианты классического декора.

Mos.ru

Архитектурный облик гостиницы знаменит своим асимметричным фасадом. Отель буквально построили на здании московского «Гранд-отеля». Одну сторону фасада пришлось облегчать, чтобы сохранить целостность здания. Для этого, а также для укрепления стен заложили оконные проемы на первых этажах и убрали весь декор правой башни.

Гостиницу строили в два этапа, а сдали ее в эксплуатацию только в 1977 году — к 60-летию революции. В 2000-м здание признали аварийным, а в 2004-м снесли.