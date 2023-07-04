Редкое излияние вулканической серы заметили на севере Чили

Международная команда вулканологов описала редкое природное явление – выброс серы из вулкана. Событие произошло на севере Чили.

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Ученые проанализировали спутниковые снимки вулкана Ластаррия, расположенного высоко в Андах недалеко от границы Чили с Аргентиной, и выявили признаки серных потоков. Они отправились к вулкану, чтобы на месте пронаблюдать за происходящим.

Вулканологам удалось обнаружить три независимых потока серы, вытекающих из трещин на склоне вулкана и текущих почти параллельно. Самый длинный достигал 55 метров. Потоки были намного холоднее, чем потоки лавы – от 120 до 150 градусов Цельсия (сера плавится при температуре плюс 119 градусов).

Лабораторный анализ вещества показал, что потоки содержат небольшие примеси других элементов: урана, лития, ниобия и мышьяка.

Ученые предположили, что более горячие газы, проходящие через трещины, расплавляли серу и способствовали ее вытеканию наружу. Вулкан Ластаррия не извергался с 2019-2020, но наблюдались признаки, указывающие на его скорое пробуждение. Вероятно, появление потоков серы является одним из сигналов близкого извержения, сообщает Frontiers in Earth Science.