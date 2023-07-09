Когда и в каких городах проходит фестиваль фейерверков

Фестивали пиротехники ежегодно проходят в разных городах России. Это яркое завораживающее действо привлекает огромное количество зрителей, как туристов, так и местных жителей. Огненные шоу, как правило, носят не только развлекательный, но и просветительский характер: каждый из них имеет определенную тематику. Например, на фестивале фейерверков в Костроме проводят мастер-классы по народным ремеслам, а в Год театра салюты запускали под музыку из опер. Сегодня расскажем, в каких городах можно посмотреть пиротехнические шоу.

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Будет ли фестиваль фейерверков в 2023 году

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Нынешний год не станет исключением: все регулярные фестивали пройдут по стандартному графику. К примеру, в Петербурге огненное шоу можно увидеть в день города, а в Чебоксарах — в День Республики Чувашия. Некоторые шоу можно посмотреть бесплатно, но есть и те, куда нужно покупать билеты. Само главное — прийти заранее и занять место с хорошим обзором. Как правило, фейерверки запускают с баржи, стоящей на реке, по ее расположению легко найти подходящую точку.

Обычно в дни фестиваля фейерверков в городе продлевают время работы общественного транспорта, но ближайшие к месту проведения улицы перекрывают. Поэтому лучше заранее продумать маршрут поездки.

Даты фестивалей фейерверков — 2023

Фестивали фейерверков в 2023 году пройдут в нескольких российских городах. В состязаниях будут участвовать не только отечественные, но и иностранные команды.

Фестиваль фейерверков в Костроме в 2023 году

Событие состоится 19 августа в парке-заповеднике «Костромской край». Он будет приурочен ко Дню города и празднику Святого Ипполита, который считается покровителем местной церкви. В рамках мероприятия будут проводиться мастер-классы по изготовлению фейерверков, семинары и выставки. На ярмарке гости смогут купить продукцию местных ремесленников, а на фуд-корте попробовать блюда локальной кухни.

Посещение этого фестиваля платное: 1500 руб. — за обычный билет и 5000 руб. — за ВИП. За ребенка до 12 лет придется заплатить 500 рублей. О своем участии в состязании уже заявили команды из России, Франции и США.

Фестиваль фейерверков в Москве в 2023 году

Шоу будет проходить два дня, 19 и 20 августа, в Братеевском парке. По предварительным данным, в соревнованиях примут участие команды из Японии, Австрии, Китая, Румынии, Бразилии, Армении, Хорватии. Также ожидаются участники с Мальты, из Португалии и нескольких бывших союзных республик. Фестиваль «Ростех» считается одним из крупнейших международных событий подобного рода.

Зрителям будет чем себя занять в ожидании салютов. В парке будут проводиться квесты, спортивные соревнования и мастер-классы. Ожидается выступление звезд российской эстрады и большая развлекательная программа.

Некоторые ежегодные фестивали уже состоялись. Но они проходят примерно в одни и те же даты, а значит, есть время запланировать поездку на следующий сезон.

Фестиваль фейерверков в Санкт-Петербурге — 2023

Событие прошло в ночь с 27 на 28 мая — в День города. На стрелке Васильевского острова, на фоне Дворцового моста свою программу продемонстрировали команды из Турции, Азербайджана, Таджикистана, Белоруссии, Китая и Киргизии. В перерывах между конкурсами зрители могли наблюдать оригинальное световое шоу: некоторые картины создавались в режиме реального времени. В качестве «полотна» использовались фасады исторических зданий у Невы. Зрителей также развлекали творческие коллективы «укротителей огня».

Фестиваль фейерверков — 2023 в Чебоксарах