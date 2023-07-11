Алексей Горшенев и проект «Горшенев»

- Я вижу в Мише не только брата, но и значимую фигуру, оставившую после себя большое наследие в виде своего творчества! Да, его больше нет ни со мной, ни с семьёй, ни с почитателями его таланта. Но у нас всех есть память о нём и важной частью этой памяти - его песнями, мы можем и будем делиться друг с другом! До сих пор я с ним веду наши споры (как в моей песне «Коммивояжер») и кто знает, может быть это и есть та не разрывная связь - не сумасшедшая, а вполне реальная?! И сколько я проживу, столько он будет жить со мной и сколько вы будете петь его песни, столько и будет сцена наполнена его присутствием! - комментирует Алексей Горшенев.