Как появился город-призрак в пустыне в ОАЭ

В пустыне на территории Объединенных Арабских Эмиратов расположился город-призрак Аль-Мадам. Он представляет собой деревню посреди пустыни, но в этих домах никто не живет. Исключением могут стать кочевники-бедуины, змеи и скорпионы.

© James Kerwin Photographic/Flickr

Сейчас Аль-Мадам преимущественно популярен у туристов, которые приезжают для того, чтобы сделать красивые фото на фоне пустыни. О том, как появился город-призрак, — в материале “Рамблера”.

Видео дня

Как появился старый город Аль-Мадам

Старый город Аль-Мадам находится в 50 километрах от главного туристического центра ОАЭ — города Дубай. Добраться до него очень тяжело, так как город находится буквально посреди пустыни. К нему не ведет ни одна дорога, поэтому доехать можно только на внедорожнике.

Поселенцами этого загадочного города стали представители племени Аль-Кутби. Эти люди населяли пустыню, а потом решили построить город, где они могли бы остановиться. Однако свое жилище им пришлось покинуть. Из старого города Аль-Мадам они ушли около десяти лет назад, но точную дату сказать не может никто.

Iarjunphotography/commons.wikimedia.org

В Аль-Мадам расположено несколько домов и мечеть, которая возглавляет город. Предполагается, что он должен был разрастись позднее, но этого не случилось.

Почему Аль-Мадам оказался заброшен

Город, построенный Аль-Кутби, оказался заброшен, но совершенно не тронут природой. Из-за того, что дома были из очень прочного материала, они так и стоят нетронутыми. Исключение — песок, который проникает в дома сквозь окна. Поэтому деревня Аль-Мадам стала примечательна пустыми домами, которые внутри завалены песком.

Существует несколько версий того, почему племя Аль-Кутби решило покинуть свое поселение.

Первая гласит, что племя оттуда выгнали джинны за то, что люди потревожили их покой. В арабской мифологии джинны — совершенно не то, что было в мультфильме про Аладдина. Это — злые духи, которые могут забрать души живых людей.

Еще одна версия предполагает, что на жителей напали бедуины-призраки, которые выгнали их из поселения и сами остались жить в комфортабельных домах.