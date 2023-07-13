Где в Архангельске найти то, что изображено на 500-рублевой купюре

Совершить увлекательное путешествие по России можно по купюрам. На редко встречающейся бумажной пятирублевке изображен Великий Новгород, на десятке – Красноярск, пятидесятирублевке – Санкт-Петербург, на сторублевке – Москва. На бумажной купюре в двести рублей – Крым и Севастополь. На купюре посолидней в тысячу рублей – Ярославль, на двухтысячной – Владивосток, пятитысячной – Хабаровск. На каждой из них запечатлена какая-то достопримечательность города или региона. На одной из самых популярных купюр в 500 рублей в 1998 году остался Архангельск. Где любопытный турист может своими глазами увидеть знаковые объекты столицы Поморья – в материале «ФедералПресс».

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Почему на купюре с Архангельском вместо старинного парохода оказался аргентинский парусник

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Первая купюра с изображением достопримечательностей поморской столицы вышла из печатного станка Гознака в 1995 году. Из-за гиперинфляции она была с пятью нулями – 500 000 рублей. На одной стороне изобразили памятник Петру I на фоне парусника и здания морвокзала, на другой – Соловецкий монастырь.

Кстати, сейчас цена такой купюры в зависимости от состояния у коллекционеров начинается с 35 тысяч рублей.

Через три года после деноминации купюра избавилась от трех лишних нулей, но все остальное осталось на месте. В том числе парусник, чье происхождение оказалось совсем не поморским. Хотя его можно принять за легендарный барк «Седов», приписанный к Калининграду.

По заключению ведущего эксперта Союза бонистов РФ Романа Леонова, на купюре изображен учебный фрегат ВМС Аргентины «Либертад» («Свобода»). Главный художник Гознака в 90-е годы Игорь Крылков поначалу запечатлил на эскизе банкноты пароход, но он не понравился комиссии Центробанка. Из-за того что сроки поджимали, художник нарисовал парусник из Интернета. Им оказался аргентинский «Либертад», который до сих пор бороздит морские просторы, но в Белое море так ни разу не заходил.

В 2011 году у парусника на купюре убрали надстройки на палубе между мачтами, чтобы судно больше походило на российский фрегат «Надежда».

Где в Архангельске стоит памятник Петру Великому

Исторический факт: пятисотрублевые банкноты с изображением Петра I в России с конца 19 века называли «петеньками». Памятник великому царю и императору расположен на набережной Двины – главной реке Поморья. Его установили в 2014 году. Это уменьшенная копия памятника знаменитого скульптора Марка Антокольского. Аналоги таких памятников также есть в Петербурге, Петергофе, Шлиссельбурге в Ленинградской области и Таганроге.

Так что бывалые туристы могут сделать целую подборку фотоснимков на тему «отгадай, в каком я городе».

Если аргентинский парусник никогда не бывал в Поморье, то Петр Великий бывал в Архангельске неоднократно: в 1693, 1694 и 1702 годах. В свой первый раз император всея Руси основал на острове Соломбала казенную верфь и заложил торговый корабль «Святой Павел».

Как добраться до морвокзала

На набережной Двины расположен морской вокзал, изображенный на новой российской «петеньке».

Здание было построено в 1972 году и по виду напоминает корабль с рубкой и мачтой-шпилем. К сожалению, оно долго не использовалось по назначению, там располагались магазины и рестораны.

Местные власти хотели сделать там общественное пространство. В 2020 году неработающий морской-речной вокзал придумали преобразовать в Морской культурный центр.

В итоге в июне 2023 года стало известно, что у здания появился собственник, чье имя не разглашается. Сейчас в здании морвокзала идет ремонт, там планируется разместить офисы, в том числе судоходных компаний, а также деловые и общественные зоны.

Зачем стоит приехать на Соловки

На другой стороне «петеньки» расположены узнаваемые шпили знаменитых Соловков. Появление на купюре изображения этого места, где в сталинские времена существовал лагерь для врагов народа, посчитали в свое время тонким намеком для фальшивомонетчиков. Чтобы не подделывали одну из самых популярных купюр. Иначе можно оказаться в самых крупных когда-то Соловецких лагерях.

Ныне Соловки – знаковое туристическое место. На Соловецкие острова едут тревел-блогеры и просто люди, желающие увидеть воочию красивые места с богатой и трагической историей.

Попасть на Соловецкий архипелаг морским путем можно с июня по октябрь. Относительно бюджетный вариант – теплоход «Беломорье», который ходит из Архангельска. Как сообщили «ФедералПресс» в ООО «Арктикрейд», рейсы на Соловки – Архангельск осуществляются два раза в месяц, стоимость в одну сторону чуть более трех тысяч рублей. В остальные месяцы добраться можно только самолетом.

Идеальное время для посещения Соловков — с середины июля до середины августа. Еще достаточно тепло, доступны экскурсии и можно увидеть белых китов.