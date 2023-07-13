Рейтинг калорийности: в этих странах живут самые «прожорливые» люди
Исследователи из Оксфордского университета составили рейтинг стран по объёму съедаемой за день пищи. Данные были основаны на статистике ООН.
Согласно результатам, первое место занял Бахрейн с 4000 ккал в день, опережая США (3800 ккал) всего на 200 единиц. Бронзу забрала Ирландия – 3850 ккал. На четвёртом и пятом местах расположились Бельгия и Турция – 3824 и 3762 ккал соответственно.
В России среднее суточное потребление калорий – 3414 ккал. Она оказалась 27-й в рейтинге из 185 стран. Замкнули список Мадагаскар (1771 ккал), Бурунди (1697 ккал) и Центральноафриканская Республика (1642 ккал).
Учёные отметили, что более 94% стран превышают рекомендации по суточной норме калорий: 2000 ккал для женщин и 2500 ккал для мужчин.
Снижение веса – тяжёлый путь, однако поддержание оптимальной формы может существенно снизить риск развития заболеваний и улучшить состояние здоровья человека.