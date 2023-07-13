В этих странах живут самые «прожорливые» люди

Исследователи из Оксфордского университета составили рейтинг стран по объёму съедаемой за день пищи. Данные были основаны на статистике ООН.

© Чемпионат.com

Согласно результатам, первое место занял Бахрейн с 4000 ккал в день, опережая США (3800 ккал) всего на 200 единиц. Бронзу забрала Ирландия – 3850 ккал. На четвёртом и пятом местах расположились Бельгия и Турция – 3824 и 3762 ккал соответственно.

В России среднее суточное потребление калорий – 3414 ккал. Она оказалась 27-й в рейтинге из 185 стран. Замкнули список Мадагаскар (1771 ккал), Бурунди (1697 ккал) и Центральноафриканская Республика (1642 ккал).

Учёные отметили, что более 94% стран превышают рекомендации по суточной норме калорий: 2000 ккал для женщин и 2500 ккал для мужчин.