Самый опасный водоем России: что было не так с озером Карачай

Страшные истории о загрязнении челябинских озер и болот радиоактивными отходами местных предприятий время от времени пробиваются в СМИ, несмотря на официальный гриф секретности.

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Одним из самых опасных водоемов России по уровню радиационной загрязненности является озеро Карачай, расположенное рядом с производственным объединением "Маяк".

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Несмотря на то, что озеро было полностью засыпано в ноябре 2015 года, угроза все еще существует под толщей скального грунта.

В период сразу после окончания Второй мировой войны началась гонка вооружений между СССР и США. Обе супердержавы разрабатывали свои ядерные программы, и экологическая безопасность не была приоритетом для руководства. В этот период на берегу реки Течи был построен секретный объект, изначально известный как "База-10", расположенный рядом с населенным пунктом "Челябинск-40" (сороковка). Позднее название объекта несколько раз менялось, и сейчас это комплекс радиохимических и металлургических предприятий, известный как производственное объединение "Маяк" в городе Озерск.

Вопрос об утилизации жидких радиоактивных отходов, образующихся в процессе производства, поначалу решался просто – все сливалось в реку Течу, а с 1951 года стоки ПО «Маяк» начали сбрасывать в озеро Карачай. С тех пор на Южном Урале произошло несколько крупных аварий, последствия которых замалчивались руководством СССР.

Например, автор книги «100 знаменитых катастроф» (Харьков, 2006 г.) Валентина Скляренко рассказала, что 29 сентября 1957 года на радиохимическом заводе «Челябинска-40» взорвалась одна из емкостей с радиоактивными отходами на 20 миллионов Ки (кюри). Тогда местные жители увидели нечто, похожее на северное сияние, а область заражения растянулась от Челябинска до Тюмени.

Летом 1967 года, когда окрестности озера Карачай пересохли в результате сильной жары, ветер начал разносить по ближайшим поселкам радиоактивный ил и осадочные породы. Эта история повторялась на Южном Урале каждое засушливое лето. Местные врачи, по указанию руководства, молчали о лучевой болезни и других проблемах со здоровьем, которые неизбежно возникали у жителей Челябинской области.

За несколько десятилетий в озере Карачай скопилось гигантское количество радиоактивных отходов. Научные сотрудники ПО «Маяк» С.В. Баранов, Г.Ш. Баторшин и Ю.Г. Мокров совместно с коллегами из ФГУГП «Гидроспецгеология» М.Л. Глинским, Е.Г. Дрожко и Т.И. Климовой при участии члена-корреспондента РАН В.И. Величкина написали статью «Озеро Карачай: обоснование решений по выводу из эксплуатации». Эта работа вышла в журнале «Безопасность ядерных технологий и окружающей среды» (№ 1 за 2011 г.). Ученые оценили потенциальную угрозу, исходящую от озера.

«В настоящее время в водоеме локализовано около 120 млн Ки радиоактивных отходов. В результате сброса в водоем радиоактивных пульп, в нем также было накоплено около 190 тыс. м³ техногенных осадков. Мощность экспозиционной дозы γ-излучения у оголовков сбросных линий достигала 104-105 мкР/сек.», – подсчитали авторы статьи.

Для сравнения, уровень радиационного загрязнения в результате Чернобыльской аварии 1986 года оценивается учеными в 380 миллионов Ки. То есть, потенциальная опасность озера Карачай крайне высока. Кроме того, на Южном Урале есть и другие водоемы-хранилища радиоактивных отходов.

Доктор геолого-минералогических наук Владимир Болтыров и начальник Уральского филиала ФГУ ВНИИ ГОЧС Олег Медведев – соавторы статьи «Подземное захоронение жидких промышленных отходов как технология обеспечения экологической безопасности территорий Уральского региона», которая опубликована в журнале «Технологии гражданской безопасности» (№ 4 за 2010 г.). Ученые отметили, что в Челябинской области скопилось колоссальное количество радиоактивных отходов (РАО), по своему суммарному объему превышающее выбросы радионуклидов, зафиксированные в Чернобыле.

«Особенно показательна судьба озера Карачай и реки Теча. Огромное количество РАО, осевших на дне озера и реки, проникает в грунтовые воды. Их шлейф подбирается к водозаборным скважинам. Не спасают и фильтрационные дамбы, которые были построены в начале 60-х годов прошлого столетия. А в случае прорыва дамб местные жители могут получить дозу облучения в 150 раз превышающую допустимую», – предупредили В.Б. Болтыров и О.А. Медведев.

Для того чтобы обезопасить население от возможной катастрофы, по рекомендации научных сотрудников ПО «Маяк» и других специалистов, озеро полностью засыпали. Работы велись со значительными перерывами еще со времен советского застоя. А в ноябре 2015 года Карачай фактически перестал существовать. Водоема на этом месте больше нет.

Сначала вся прибрежная полоса озера – а это 15-20 км² – была засыпана суглинистым грунтом. Затем поверхность Карачая, сектор за сектором, покрыли полыми железобетонными кубами, не имеющими нижней грани. По расчетам ученых, такая форма препятствует вытеснению блоков на поверхность водной глади. Поверх железобетонного покрытия рабочие засыпали скальный грунт.

Авторы статьи «Озеро Карачай: обоснование решений по выводу из эксплуатации», среди которых есть сотрудники ПО «Маяк», считают такой способ консервации радиоактивных отходов достаточно надежным. Впрочем, они признают, что Карачай «гидравлически связан с подземными водами», а значит, он продолжает представлять собой опасность. Поэтому вокруг бывшего озера пробурили несколько скважин, ученые обещают тщательно следить за возможным распространением радиационного загрязнения.

А вот В.Б. Болтыров и О.А. Медведев полагают, что жидкие радиоактивные отходы требуют более тщательной консервации. По мнению этих специалистов, промышленные стоки ПО «Маяк» необходимо закачивать глубоко под землю – в крупные артезианские бассейны, используя природные геологические пласты в качестве естественного защитного барьера. Причем, глубина должна быть такой, чтобы радиоактивные отходы никак не контактировали с грунтовыми водами, а значит, не представляли никакой опасности для экосистемы.

И хотя в геологической структуре Уральских гор отсутствуют крупные артезианские бассейны, а изоляция водоносных горизонтов в местах тектонических разломов часто нарушается, специалисты нашли участки, подходящие для закачки жидких радиоактивных отходов. Вот только они находятся далековато от ПО «Маяк» – на востоке Курганской и Свердловской областей.

Даже после своего полного исчезновения озеро Карачай продолжает представлять потенциальную опасность для местных жителей. И сами они называют близлежащий водоем «Херосимой», по аналогии с печально известным японским городом, но слегка на русский манер.

Несмотря на засыпку, радиоактивные отходы никуда не исчезли. Об этом доктор технических наук Игорь Острецов рассказал журналисткам газеты «Наша версия» Надежде Поповой и Людмиле Васильевой. Их статья «Язык Херосимы» была опубликована 11 января 2016 года, вскоре после официального сообщения Минатома РФ о завершении работ по консервации озера Карачай.

«В подземной "линзе" накоплено более 5 млн. кубометров жидких радиоактивных отходов. Радиоактивная "линза" мигрирует со скоростью 80-85 метров в год в направлении реки Мишеляк. Это система Теча – Исеть – Тобол – Обь – Северный Ледовитый океан, а также в направлении водозаборов Челябинска, озёр Увильды и Аргази», – предостерег профессор И.Н. Острецов.

Пока неизвестно, куда именно будут двигаться зараженные грунтовые воды. Опасность представляет собой и почва, прилегающая к ПО «Маяк», она сильно загрязнена радионуклидами стронция, цезия и плутония.

Сложившаяся ситуация беспокоит и врачей. Так, доктор медицинских наук Виктор Кирюшкин сообщил журналисткам газеты «Наша версия», что еще в советские годы в больничные листы челябинцев вместо реального диагноза «лучевая болезнь» записывался некий абстрактный «невралгический синдром».