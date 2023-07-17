6 музеев Москвы, в которых понравится всей семье

В Москве всегда есть где провести время с интересом и пользой — тех же музеев в столице насчитывается более 400 штук. Но далеко не все будут одинаково интересны и взрослым, и детям.

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Чтобы сберечь ваше время, мы собрали шесть самых подходящих выставочных площадок для семейного досуга с описанием экспозиций, адресами и режимами работы. Вам остается только выбрать любой из них на свой вкус.

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Музей детства на Арбате

Сказочное место в самом центре города с бесплатным посещением для детей младше 5 лет. Его пространство разделено на четыре тематические зоны. LoveBox — идеальная локация для красивых семейных или детских фотографий, где можно сделать снимки в банке черной икры, неоновой комнате с желтыми уточками или тоннеле с плюшевыми медведями. Зона «Алиса в Зазеркалье» погрузит взрослых и детей в мир сказок Льюиса Кэрролла, в котором живут Белый Кролик, Чеширский кот и Шляпник. В «Доме Великана» дети оценят привычные бытовые предметы огромных размеров, а «Побег из джунглей» станет идеальным местом для детей и взрослых, которые хорошо помнят сюжеты о Маугли, Тарзане и не боятся подружиться с пантерой, гориллой и леопардом.

Адрес: ул. Арбат, 16

Режим работы: пн-пт с 11:00 до 22:00; сб-вс с 10:00 до 22:00

Музей-диорама «Царь-макет»

Letidor.ru

Даже если вы уже успели объехать все самые большие и красивые города России и повидали их достопримечательности, экспозиция этого музея позволит вам увидеть их снова — с другого ракурса. На выставке собраны реалистичные макеты главных «экспонатов» реальных туристических центров страны — Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Волгограда, Казани, Ростова и многих других в разных исторических эпохах. Обойти все за раз точно не получится, но выбрать лучшее точно удастся: сотрудники музея составили десяток разнообразных тематических маршрутов — от древнейших городов до путешествия по современным точкам притяжения черноморского побережья.

Адрес: ул. Константинова, 11А

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 19:00

Яндекс Музей

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Если вы и ваши дети без ума от разных видов вычислительной техники и игровых приставок, то вам точно нужно попасть в один из двух столичных Яндекс Музеев. В них собраны компьютеры и рабочие станции из разных эпох, причем поддерживаются они в рабочем состоянии. Детям наверняка будет интересно увидеть, чем люди пользовались до появления привычных им iPad-ов, а взрослые с удовольствием вспомнят игры, в которые играли в юности.

Наряду с постоянной экспозицией здесь проходят разные временные выставки — вроде коллекций компьютерных мышек, трекпадов или советских калькуляторов сотрудников компании — а также всевозможные мастер-классы по программированию, бытовой робототехнике, и даже цифровой музыке. При каждом музее есть уютный магазинчик, где можно приобрести что-то на память.

Адрес: Музей на Парке Культуры — ул. Тимура Фрунзе, 11с13/

Музей на Павелецкой — Садовническая ул., 82с2, БЦ Аврора, подъезд 5

Режим работы: вт-вс с 11:00 до 20:00 / пн-пт с 9:00 до 20:00; сб с 11.00 до 22:00; вс с 11:00 до 20:00

Музей Космонавтики

Letidor.ru

Это столичный музей с экспозицией, призванной рассказать настоящую историю освоения космоса человеком. Он существует с 1964 года и находится в здании под монументом «Покорителям космоса» на ВДНХ. Если вы хоть раз гуляли рядом или проезжали на машине из центра, то наверняка знаете, о каком памятнике идет речь.

В этом музее собраны артефакты самых судьбоносных вех советской и российской истории полетов в космос: настоящие спускаемые аппараты корабля «Союз», полноразмерный макет базового блока станции «Мир» и даже современный биопринтер «Орган.Авт», созданный для экспериментов на МКС. Новые незабываемые впечатления детям и взрослым гарантированы.

Адрес: проспект Мира, 111

Режим работы: вт, ср, пт, вс 10:00 до 19:00; чт, сб с 10:00 до 21:00

Дом бабочек

Сразу после визита в Музей Космонавтики можно отправиться вглубь территории ВДНХ и посетить уникальные экспозиции Баттерфляриума — местного музея бабочек. Выставка состоит из двух больших блоков — самой экспозиции живых тропических бабочек и жуков (кстати, недавно тут появились Голубые Морфо и бабочки Совы), а также оранжереи.

Адрес: проспект Мира 119, стр. 519

Режим работы: пн-пт с 11:00 до 20:00; сб-вс с 10:00 до 21:00

Музей Lego

Letidor.ru

Название этого музея вроде бы говорит само за себя. Но есть один очень весомый нюанс — те, кто ни разу не посещали эту экспозицию, просто не представляют ее масштабов: в этом музее действительно собрана одна из самых больших коллекций из конструктора Lego в Европе, а общий вес всех экспонатов составляет три тонны. Здесь можно найти и живущий своей жизнью целый город из Lego, населенный тысячей человечков, и выполненные из конструктора копии легендарных автомобилей и зданий со всего мира. А для особых ценителей есть редкие экспонаты из разных тематических наборов и коллекций, фигурки с фестиваля комиксов Comic Con и не только. А за отдельную плату здесь можно посетить игровой центр со свободным доступом к тематическим зонам Ninjago, Lego Minecraft, Lego Marvel, Lego Star Wars и Lego Harry Potter.

Адрес: Трубная площадь д. 2, Неглинная Галерея -1 этаж

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 22:00

Музей Метро

Letidor.ru

Если поедете в любой из вышеперечисленных музеев на метро, по возможности сделайте остановку на станции Выставочная. Достаточно выйти из первого вагона по направлению из центра и подняться на второй ярус станции. Так вы попадете в центр профориентации Московского метрополитена, совмещенного с экспозицией истории столичной подземки.

Особенность этой площадки в том, что помимо исторических экспонатов, рассказывающих о появлении самого быстрого и удобного вида современной столичной транспортной системы, здесь есть настоящие тренажеры, которыми пользуются будущие машинисты, обучаясь профессии. Попробовать себя в роли машиниста здесь может каждый — нужно лишь учесть, что приоритетом на тренажерной программе пользуются организованные группы туристов.

Адрес: Пресненская набережная, 2, второй ярус ст. метро Выставочная