День огурца в Суздале отметили дегустацией любимого варенья Ивана Грозного

В Суздале отмечают День огурца. Ради него в город приезжают туристы со всей России, рассказывает корреспондент «МИР 24» Андрей Еганов.

© Мир24

Каждый год третья суббота июля в Суздале пахнет огурцом. Этому овощу там посвящают песни и танцы. Агрономы и повара со всей страны делятся своими достижениями, а гости фестиваля оценивают лучшие рецепты.

Видео дня

Это уже 21-й фестиваль. Впервые его провели в 2001 году. С тех пор единственный в России хрустящий праздник, посвященный огурцу, ежегодно собирает любителей народных гуляний и русской культуры.

«Это гастро- и фольклорный фестиваль. Это отличное пространство для семей. Здесь знакомишься с прошлым. Мы находимся в уникальном месте, в Музее деревянного зодчества», – говорит директор Центра музейной педагогики Владимиро-Суздальского музея-заповедника Ольга Сорокина.

Из огурца здесь выжали максимум. На прилавках овощная культура на любой вкус: свежие, жареные, в пирогах и в виде любимого варенья Ивана Грозного – огуречного. Самые большие очереди выстроились к засолочной избе. Там обучают правильной засолке овощей.

«Мы показываем экспресс-метод засолки. Кладете в пакет огурцы, чеснок, укроп, соль, сахар, перец, гвоздику, и уже через 30 минут можно пробовать», – говорит ведущая мастер-класса Татьяна.

Пока взрослые сравнивают степень засолки, дети катаются на старинных аттракционах. Развлечения из XVIII века очень привлекают людей из века XXI.

«Эти старинные русские круглые качели сделаны по гравюрам XVIII века, раньше такие возили по ярмаркам. Когда была коронация императора Александра, по всей дороге от Санкт-Петербурга до Москвы стояли такие круглые качели. У Пушкина про них написано в «Евгении Онегине», – отмечает Александр Брем.

Огурцы есть и на людях. Зеленый овощ красуется на футболках, панамах и пледах. Некоторые пошли еще дальше и сами стали огурцами.

«Все настроены на победу, но я надеюсь, что победю», – говорит девушка в костюме огурца.

Декорациями праздника стали памятники деревянного зодчества. В каждую избу можно зайти и прикоснуться к старинному ремеслу.