Скелет «инопланетной русалки» обнаружили на пляже в Австралии

Останки необычного существа нашла жительница Австралии во время прогулки по пляжу в Кеппел-Сэндс в Квинсленде. Женщина назвала находку «инопланетной русалкой» и обратилась к морским биологам, чтобы разгадать ее тайну.

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По словам 34-летней Бобби-Ли Оутс, она была шокирована тем, что найденные на берегу останки во многом походили на человеческие. При этом куполообразный череп и растопыренные ребра существа создавали сходство с русалкой и инопланетянином из американского фильма «Хищник» одновременно.

«Существо было в точности похоже на русалку. У него, казалось, был хвост или какая-то длинная конечность», – рассказала женщина.

Тем не менее эксперты по биоразнообразию предположили, что останки принадлежат морскому млекопитающему. Так, руководитель проекта Британской программы исследования китообразных в Лондонском зоологическом обществе Роб Девиль заявил, что найденное существо «определенно похоже на маленького китообразного». А профессор университета Джеймса Кука Хелен Марш пришла к мнению, что австралийка нашла останки очень редкого тюленя, пишет The New York Post.