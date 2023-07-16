В римском Колизее произошел третий случай вандализма за месяц. Об этом сообщает канал RAI News 24.

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В этот раз был задержан 17-летний немецкий турист, нацарапавший на стене памятника античной архитектуры свои инициалы. Отмечается, что только в прошедшую пятницу на территории древнего амфитеатра задержали молодую туристку из Швейцарии, которую застали за аналогичным актом вандализма.