Вода является одним из самых важных ресурсов на планете, и пресная вода, в свою очередь, является основой для поддержания жизни. Однако, несмотря на то, что Земля покрыта 70% водой, лишь небольшая часть этого количества является пресной водой, доступной для потребления человеком. Поэтому вопрос о том, у каких стран мира самые большие запасы пресной воды, является крайне важным.

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Согласно научным исследованиям, проведенным в разных странах, источники пресной воды могут быть различными. Однако, существует несколько стран, которые известны своими огромными запасами пресной воды.

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Первой страной, которую стоит упомянуть, является Бразилия. Эта страна располагает одной из крупнейших пресноводных систем в мире - Амазонским бассейном. Амазонка, самая большая река в мире, является источником пресной воды для многих регионов Бразилии. Кроме того, Бразилия также обладает огромными запасами подземных вод, что делает ее одной из ведущих стран по количеству пресной воды.

Второй страной, которую следует упомянуть, является Россия. Россия, с ее огромными территориальными просторами, обладает значительными запасами пресной воды. Большая часть этих запасов находится в озерах и реках, таких как Байкал и Амур. Байкал, самое глубокое озеро в мире, содержит около 20% пресной воды всей планеты. Это делает Россию одной из стран с наибольшими запасами пресной воды.

Третьей страной, которую стоит упомянуть, является Канада. Канада, с ее обширными лесами и ледниками, обладает огромными запасами пресной воды. Большая часть этой воды находится в озерах, таких как Великие озера, которые являются одними из самых больших пресноводных систем в мире. Канада также обладает значительными запасами подземных вод, особенно в провинции Квебек.