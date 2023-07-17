7 самых высоких изваяний в мире
Люди с незапамятных времен возводят громадные памятники божествам или народным героям. Обозреватели издания ТУРИСТАС подготовили подборку из наиболее высоких в настоящее время статуй на нашей планете.
Самой крупной является Статуя Единства в Индии. Ее высота составляет 182 метра. Изваяние появилось в Кевадии совсем недавно - в 2018-ом году. Его воздвигли в честь одного из отцов-основателей Индии - Сардара Валлабхаи Пателя. Следующей идет Чжунъюаньская статуя Будды в Китае высотой 128 метров.
В скором времени ее должны перестроить. После этого, она станет самой высокой в мире. Кроме того, в подборку попали статуи: Лечжун-Сасачжа в Мьянме, Усику Дайбуцу и Богиня Каннон в Японии, Гуйшань Гуаньинь в Китае, а также Большой Будда в Таиланде.