7 самых высоких изваяний в мире

Люди с незапамятных времен возводят громадные памятники божествам или народным героям. Обозреватели издания ТУРИСТАС подготовили подборку из наиболее высоких в настоящее время статуй на нашей планете.

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Самой крупной является Статуя Единства в Индии. Ее высота составляет 182 метра. Изваяние появилось в Кевадии совсем недавно - в 2018-ом году. Его воздвигли в честь одного из отцов-основателей Индии - Сардара Валлабхаи Пателя. Следующей идет Чжунъюаньская статуя Будды в Китае высотой 128 метров.