Где собирать чернику в Подмосковье

В лесах Подмосковья в самом разгаре сезон сбора черники.

© Вечерняя Москва

Участковый государственный инспектор по охране леса Марина Монахова рассказала, где можно найти эту полезную ягоду.

По словам эксперта, черника любит места, где дождливо, сыро и тепло. Болотистая местность, ельники — места, в которых можно найти самые большие кусты черники.

В Подмосковье чернику чаще всего собирают на границе Талдомского и Дмитровского городских округов, в Щелково, Сергиевом Посаде.