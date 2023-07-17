Где собирать чернику в Подмосковье
В лесах Подмосковья в самом разгаре сезон сбора черники.
Участковый государственный инспектор по охране леса Марина Монахова рассказала, где можно найти эту полезную ягоду.
По словам эксперта, черника любит места, где дождливо, сыро и тепло. Болотистая местность, ельники — места, в которых можно найти самые большие кусты черники.
В Подмосковье чернику чаще всего собирают на границе Талдомского и Дмитровского городских округов, в Щелково, Сергиевом Посаде.
Ягоды черники полезны для здоровья. Ягода содержит большое количество минеральных веществ – калия, магния, фосфора, меди, железа, есть витамины группы В. При этом врачи не советуют есть более стакана за раз, передает МИР 24.