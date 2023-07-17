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Где собирать чернику в Подмосковье

В лесах Подмосковья в самом разгаре сезон сбора черники.

Где собирать чернику в Подмосковье
© Вечерняя Москва

Участковый государственный инспектор по охране леса Марина Монахова рассказала, где можно найти эту полезную ягоду.

По словам эксперта, черника любит места, где дождливо, сыро и тепло. Болотистая местность, ельники — места, в которых можно найти самые большие кусты черники.

В Подмосковье чернику чаще всего собирают на границе Талдомского и Дмитровского городских округов, в Щелково, Сергиевом Посаде.

Ягоды черники полезны для здоровья. Ягода содержит большое количество минеральных веществ – калия, магния, фосфора, меди, железа, есть витамины группы В. При этом врачи не советуют есть более стакана за раз, передает МИР 24.