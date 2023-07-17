Львиноголовые кролики захватили американский город

Домашние кролики захватили американский город Уилтон-Манорс, штат Флорида, и вызвали беспокойство местных жителей. Об этом сообщает Associated Press.

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Львиноголовые кролики, заполонившие Уилтон-Манорс, являются потомками особей, которых незаконно выпустила на волю заводчица, уехавшая из города два года назад. Животные быстро размножаются — с возраста трех месяцев самки рожают от двух до шести детенышей ежемесячно. Кролики портят жизнь местных жителей: они роют норы на участках, перегрызают провода и оставляют помет на тротуарах и проезжей части. По словам городского правительства, животные представляют серьезную угрозу для жизни людей, так как их дальнейшее распространение чревато возникновением аварийных ситуаций на дорогах.

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Местные жители намерены обратиться к специалистам, которые отловят, стерилизуют, вакцинируют, а затем найдут новые дома для почти сотни кроликов. Планируется собрать около 30 тысяч долларов (2,7 миллиона рублей) для проведения операции по спасению животных.

Отмечается, что кролики, живущие в среднем от семи до девяти лет, с трудом выживают без надлежащих условий содержания. Летом на улице животные быстро перегреваются из-за густой шерсти, а отсутствие чувства страха делает их уязвимыми для хищников. «Одомашненные кролики, выпущенные в окружающую среду, не приспособлены к самостоятельному существованию», — утверждает Эрик Стюарт, исполнительный директор Американской ассоциации кролиководов.

Львиноголовый кролик — декоративная порода, выведенная в Бельгии после появления выводка необычных крольчат с обилием длинной пушистой шерсти вокруг головы. Отличительной особенностью животных является длинная, похожая на львиную гриву, шерсть на голове, компактное телосложение и короткие уши.