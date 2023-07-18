Десятки китов выбросились на берег в Шотландии

По меньшей мере 55 китов выбросились на берег в Шотландии. Их обнаружили на острове Льюис, сообщает «МИР 24».
Млекопитающие последовали за самкой, которая была серьезно больна, поэтому кинулась на сушу. За ней отправилась и вся стая – именно так принято у китов.
Местные СМИ назвали случившееся крупнейшим массовым самоубийством китов, зарегистрированном в Великобритании за последние 70 лет.
Ранее стало известно, что в Адлере на пляж «Чайка» штормом выбросило двух дельфинов, которых спасли отдыхающие и сотрудники пляжа. Одну из афалин удалось вернуть в воду достаточно быстро, а второе животное пришлось подтаскивать к морю несколько раз, поскольку волны выбрасывали дельфина обратно.