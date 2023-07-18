Императорский город: кто из Романовых посещал Екатеринбург

В Екатеринбурге завершается фестиваль «Царские дни», кульминацией которого стал крестный ход от Храма на Крови до Ганиной Ямы, где были похоронены останки последнего императора России и его семьи.

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Екатеринбург также попал в перечень городов туристического «Императорского маршрута». Но мало кто знает, кто еще из Романовых посещал город и что это дало. Читайте об этом на «ФедералПресс».

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Первый русский император и основание Екатеринбурга

Екатеринбург связан с семьей Романовых начиная с Петра I – первого российского императора. Именно он издал указ о строительстве города на берегу Исети. Сам же город-завод решили назвать в честь жены Петра – Екатерины I. В ноябре 1723 года из Санкт-Петербурга Вильгельм де Геннин получил письмо Петра Великого о разрешении назвать город именем императрицы.

И хотя Екатеринбург оказался обязан своим появлением императору, однако сам город ни он, ни императрица ни разу не посещали.

РИА "ФедералПресс"

Александр I

Почти 200 лет назад в город приехал император Александр I. Случилось это осенью 1824 года.

«Как писали газеты того времени, государь въехал в уральскую столицу, «сопровождаемый радостными восклицаниями восхищенного народа», – сообщается на сайте городской администрации.

Перед самим приездом августейшей особы на Александровском проспекте (ныне улица Декабристов) был построен мост через Исеть. После проезда императора мост получил название Царского. Под таким именем он существует до сих пор.

В Екатеринбурге глава империи пробыл три дня. За это время он побывал на Монетном дворе, посетил Гранильную фабрику, золотосплавочную лабораторию, Верх-Исетский, Березовский и Пышминский заводы, а также госпиталь Верх-Исетского завода.

По поводу последнего Александр говорил, что такой больницы для солдат нет даже у императора.

Резиденция Александра I была расположена в усадьбе Харитоновых-Расторгуевых. Однако памятной таблички на фасаде здания нет.

Александр II

Александр II был наследником Николая I – родного брата Александра I, вступившим на престол в 1855 году.

Еще в бытность цесаревичем Александр II в возрасте 19 лет в 1837 году побывал с визитом на Среднем Урале. В поездке его сопровождал поэт Василий Жуковский. О том, где именно побывал и останавливался будущий император, не сообщается. Но спустя 25 лет, в 1861 году, будучи императором, Александр II распорядился организовать в Екатеринбурге мужскую гимназию – в настоящее время это гимназия № 9.

А на Кафедральной площади (ныне площадь 1905 года) с 1906 по 1917 год стоял памятник Александру II.

Николай II и закат императорской династии

Наиболее известен стал Екатеринбург в связи с печальным событием – расстрелом царской семьи. Последние дни своей жизни Николай II вместе с супругой Александрой Федоровной, детьми и слугами провели в доме инженера Ипатьева. А в ночь с 16 на 17 июля 1918 года большевики расстреляли последнего (уже бывшего к тому моменту) царя вместе с близкими в подвале дома.

«Существовала легенда, что подземелья из дома Расторгуевых вели к Ипатьевскому дому, и на самом деле Николай II и царская семья избежали расстрела, сбежали к Расторгуевым, ушли в парк и скрылись», – пишут на сайте управления культуры города.

Но легенда так и осталась легендой. А тела убитого последнего императора из династии Романовых и его близких обнаружили в 1991 году у дороги в Поросенковом Логу.

РИА "ФедералПресс"

Возрожденная память

В 1975 году глава КГБ Юрий Андропов обратился к советскому руководству с предложением снести дом Ипатьева из-за интереса к нему со стороны иностранцев. Но окончательное решение по сносу особняка приняли в 1977 году.

В начале 1990-х годов патриарх Алексий II благословил строительство храма на месте разрушенного Ипатьевского дома. Завершили строительство в 2003 году. Примерно с середины 90-х годов стали проводиться ежегодные крестные ходы до Ганиной Ямы, куда были сброшены тела августейших особ.