«Чёрные дыры» Ямала: чем опасны эти сибирские «пузыри»

В 2014 году информационные агентства опубликовали фотографии «черных дыр» вблизи Ямала, что вызвало множество версий их происхождения.

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Теории происхождения

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Появились разные предположения. Некоторые считали, что это след от падения метеорита, другие полагали, что произошел сильный подземный взрыв. Были и те, кто утверждал о присутствии инопланетян. Однако ученым потребовалось немного времени, чтобы объяснить происхождение этих "ямальских пузырей".

Сразу после обнаружения первой воронки, экспедиция Тюменского Института криосферы Земли РАН отправилась на место. После изучения воронки диаметром около 50 метров возле ямальской базы Бованенково, ученые поочередно отвергли все версии. Сначала они отвергли версию о метеорите, так как не обнаружили характерных следов обугливания. Затем они отвергли версию о человеческом вмешательстве, так как не обнаружили следов техники или других признаков присутствия людей на месте.

Пробка от шампанского

После тщательного исследования ученые предложили свое объяснение возникновения "черной дыры". Главный научный сотрудник ИКЗ СО РАН, М. Лейбман, заявил, что она могла образоваться из-за механического выброса из недр земли. Это произошло из-за взрыва полости, в которой накопились болотные газы, из-за повышения давления. Ученые сравнили механизм образования "дыры" с выстрелом пробки при открывании бутылки шампанского. Общественность успокоилась и потеряла интерес к "ямальскому пузырю", но ученые продолжили наблюдения.

Ледяные жилы

Вскоре на Ямале обнаружили еще две «дыры». Их нашли в Тазовском районе ЯНАО, в 90 км от села Антипаюта. Всего же на одном только Ямале сегодня насчитывают более 7 тысяч «пузырей». По мнению директора Северо-Восточной научной станции РАН С.Зимова, в Сибири залегает самый внушительный резервуар парниковых газов на планете. Ученый считает, что в ледниковую эпоху в толще земли скопился слой, который на всю глубину пронизывают ледяные жилы. Называют этот слой едомой, а его происхождение связывают с жизнедеятельностью животных. Миллионы лет назад на низменностях северной части Сибири паслись мамонты, бизоны, сайгаки и другие травоядные. Они за сезон подчистую выедали растительность, превращая ее в удобрение с большим содержанием фосфора.

С началом потепления ледяные жилы едомы стали оголяться и таять. В результате начали образовываться каньоны и воронки. При заполнении водой возникал парниковый эффект, из-за которого «дыры» увеличивались в диаметре и глубине. При этом сохранившиеся в едоме микробы перерабатывали органику в метан, который в виде пузырей выделялся на поверхность. Если выйти скопившему метану мешал твердый слой почвы, происходил взрыв. Подобный тому, что был зафиксирован близ Бованенково.

Земное «пучение»

Руководитель одной из последних экспедиций на Ямал, геолог-геофизик В. Богоявленский по результатам исследований уточнил научную версию. Он рассказал, что в земных недрах сформированы ледяные пласты. В результате их плавления образуются полости. Они заполняются метаном. Газ копится, увеличивая полость. В результате на поверхности земли наблюдается «пучение». Когда запас прочности полости иссякает, происходит так называемый пневматический взрыв. Поэтому «ямальские пузыри» некоторые ученые называют уникальными земными криовулканами. Только вместо магмы, на поверхность земли извергается газ. Ранее подобные явления наблюдали только в космосе – на спутниках Нептуна и Сатурна.

Поднятие «бугра пучения» обычно занимает не один год. Самым быстрым «пузырем» ученые считают тот, который появился в русле реки Мюдрияха. Он был настолько мощным, что заставил реку сменить русло. При этом уже после взрыва на протяжении многих лет на поверхность продолжает выделяться газ. Ученым зафиксировать не удалось, а вот местные сообщили как минимум о трех случаях воспламенения выходящего наружу газа.

Время не ждет

Представители науки сходятся во мнении, что «ямальские пузыри» – еще одно напоминание о глобальном потеплении. С этим согласны не только российские исследователи. Так, скандинавский ученый-полярник Крис Форгвилл убежден, что ямальские феномены как маркеры потепления климата будут появляться с каждым годом всё чаще. При этом эксперты Научного центра изучения Арктики предупреждают всех искателей приключений – приближаться к воронкам опасно, ведь их края постоянно обваливаются, а глубина превышает десятки метров.

Увидеть «свежие» воронки, оставленные «ямальскими пузырями» – большая удача. Через год-два они обычно заполняются водой. В научных кругах бытует теория, что знаменитые ямальские озера обязаны своим происхождением именно лопнувшим «пузырям». Исследовать заполненные водой кратеры и сложнее, и дороже, поэтому экспедиции необходимо снаряжать без проволочек. Тем более, что оперативно найти следы «ямальских пузырей» сегодня позволяет техника.