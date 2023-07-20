Радиостанция «Радио 7» отпраздновала день рождения

14 июля радиостанция «Радио 7» вместе со слушателями отметила день рождения «Круизом на семи волнах». В праздничное путешествие по Москве-реке под музыку на все времена отправились 60 слушателей — победители эфирного розыгрыша — и команда радиостанции.

© Пресс-служба «Радио 7»

В течение четырёх часов на борту прогулочного лайнера флотилии Radisson гостей развлекали ведущие «Радио 7». Татьяна Борисова и Юрий Гурьянов делились историями о работе в прямом эфире популярного шоу «Утро на семи холмах» и знакомили гостей друг с другом. Владимир Пахомов устроил интеллектуальный квиз, посвящённый загадкам русского языка. Музыкальным подарком для всех стало джазовое выступление группы IBSEN BAND.

Пресс-служба «Радио 7»

Особое романтическое настроение вечеру придал один из слушателей, решивший сделать предложение руки и сердца своей возлюбленной прямо на корабле. Она, конечно же, сказала «да!».

Кульминацией вечера стала лотерея, которую провели ведущие уикенда на «Радио 7» Евгений Вудян и Диана Макеева. 7 победителей получили в подарок фирменный мерч радиостанции. Торжественность и трогательность момента подчеркивало множество пожеланий и тёплых слов в адрес команды «Радио 7», которые слушатели сказали в ответ, а также оставили на специальном стенде рядом со сценой.

Программный директор «Радио 7 на семи холмах» Анастасия Рогожникова представила команду радиостанции и поблагодарила аудиторию:

«Традиционно мы проводим свой день в компании наших слушателей. Каждый круиз весь наш коллектив получает такой заряд энергии от них, что этого топлива хватает на целый год работы вперёд. Дорогие друзья, мы знаем, какие вы прекрасные, отзывчивые и добрые люди. Огромное спасибо вам, нашим преданным слушателям!»