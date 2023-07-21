Главная тайна Арарата: почему на самом деле это не гора

Гора Арарат сегодня является символом Армении и ее столицы Еревана, несмотря на то, что она расположена на территории Турции. Эта древняя достопримечательность связана с множеством легенд и библейских сказаний.

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Однако не все знают, что Арарат - это не просто гора, а нечто более удивительное.

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Как Арарат стал турецким

В настоящее время Арарат находится на территории Турции, в восточной Анатолии. Рядом находятся границы с Арменией и Ираном. Несмотря на долгое время запрета на восхождение на гору, в 1829 году экспедиция из Российской империи впервые достигла ее вершины. Этой экспедицией руководил профессор Дерптского университета Иоганн Фридрих Паррот. Это произошло год после того, как Закавказье, включая Армянское нагорье, перешло к России после войны с Персией (ныне Ираном). В течение почти ста лет Арарат находился на территории Российской империи, так же как и Армения. Ситуация изменилась после Первой мировой войны.

Османская империя вышла из мирового конфликта в качестве проигравшего государства и фактически распалась. На ее обломках возникла молодая Турецкая республика под руководством Мустафы Кемаля Ататюрка. В конфликтах с уже независимыми Арменией и Грузией Ататюрку удалось отвоевать земли до Каспийского моря. В 1920 году турки заняли крепости Карс, Артвин, Нахичевань и Батуми. РСФСР могла бы вступиться за Армению, но предпочла не начинать новую войну. Начались переговоры. Нахичевань и Аджария стали автономиями и не перешли к туркам, хотя они, вероятно, планировали вернуть их, если советское государство рухнет. Граница между Турцией и Арменией проходит по реке Аракс, находящейся на Армянском нагорье. Большой Арарат также стал турецким в 1921 году. Через девять лет Турция выкупила у иранского шаха склон Малого Арарата и стала единственной владелицей этой легендарной горы.

Древний вулкан

На самом деле Арарат - это не просто гора, а два спящих вулкана, слившихся в одно основание. Последний раз этот вулкан извергался летом 1840 года, хотя вулканическая активность может возобновиться в любой момент и уничтожить близлежащие населенные пункты. Ученые объясняют вулканическую активность в этом районе контактом тектонических плит. Эгейская плита движется на восток, а евразийская - на запад. Они сталкиваются друг с другом, что приводит к образованию трещин, через которые проникает магма. Скорее всего, извержения Арарата происходили с третьего тысячелетия до нашей эры, когда и образовался этот горный массив. Археологи пришли к такому выводу после изучения найденных артефактов и человеческих останков, которые относятся к раннему бронзовому веку.

В Библии это место называется "Горы Араратские". Христиане верят, что именно здесь приземлился Ковчег Ноя. Считается, что после потопа Ной построил алтарь у подножия горы и посадил первый виноградник на Земле. Есть и другие упоминания об этом событии, более ранней датировки. Так, в месопотамских мифах также рассказывается о Армянском нагорье и Всемирном потопе.