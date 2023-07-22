Аллея славы появилась в Баку

«Мы с Энгельбертом знакомы со времен «Евровидения». И вот я снова пригласил его в Баку и предложил выступить на моем предстоящем концерте. Когда я спросил, сколько это будет стоить, он сказал: «Заплатишь один доллар, и мы в расчете». Так что теперь ждем вас на концерте», – поделился народный артист Азербайджана Эмин Агаларов.