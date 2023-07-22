Аллея славы появилась в Баку
В Баку появилась своя Аллея славы по инициативе народного артиста Азербайджана Эмина Агаларова. Первую звезду получил популярный британский певец Энгельберт Хампердинк, сообщает «МИР 24». Церемония закладки состоялась под главный хит артиста Release Me. Сам он уже не в первый раз в Баку. В 2012 году певец представлял здесь Великобританию на музыкальном конкурсе «Евровидение». «Поверьте, я очень рад вновь оказаться в Баку. Это какой-то остров чудес. Своя именная звезда – тому доказательство. Это очень трогательный момент. Спасибо», – сказал певец Энгельберт Хампердинк.
«Мы с Энгельбертом знакомы со времен «Евровидения». И вот я снова пригласил его в Баку и предложил выступить на моем предстоящем концерте. Когда я спросил, сколько это будет стоить, он сказал: «Заплатишь один доллар, и мы в расчете». Так что теперь ждем вас на концерте», – поделился народный артист Азербайджана Эмин Агаларов.