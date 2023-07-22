Российские древности: Серпуховский кремль

Российские древности приглашают читателей в славный город Серпухов, который на протяжении нескольких веков был одним из политических, экономических и культурных центров Московского государства. На территории Серпухова хватает достопримечательностей — свидетелей минувших дней, в числе которых храмы и монастыри, и речь о них обязательно зайдет на нашем портале. Однако сегодня речь пойдет о памятнике древнерусской архитектуры, который одновременно и есть и нет, — о Серпуховском кремле. Итак, рубрика «почти исчезнувшие».

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История Серпуховского кремля начинается с 1374 года, когда дубовые стены крепости были возведены на возвышении, на месте древнего городища у слияния двух рек, Серпейки и Нары. С момента появления город-крепость, который входил в оборонительную линию Москвы от татарских набегов, стал шириться и обрастать новыми селениями.

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Схема Серпуховского кремля и острога, источник: П.Ф. Симсон, «История Серпухова в связи с Серпуховским княжеством и вообще с отечественной историей», Москва, 1880

Начало XVI века ознаменовалось изменением внешнеполитической обстановки, главным образом обострением взаимоотношений с Крымским ханством. Начало длительного периода непримиримой вражды потребовало ревизии оборонительной линии вдоль Оки и ее укрепления. В новой системе укреплений Серпухов становится центром обороны. Приобретенный статус и серьезные вызовы со стороны Крымского ханства стали причиной перестройки стен и башен крепости. На этот раз при строительстве использовался камень. Возведение белокаменного кремля велось поэтапно, участок за участком деревянные укрепления заменялись каменными.

Примечательно, что использование белого камня при строительстве крепостных сооружений в этот период не было типичным. Повсеместно для этих целей использовался красный кирпич, и лишь облицовка выполнялась из камня. Однако Серпуховская крепость целиком строилась из камня, который добывали в местных каменоломнях.

Довольно необычен тот факт, что конфигурация стен общей протяженностью 933 метра крепости повторяла очертания возвышенности, на которой он был возведен. Это довольно необычно, поскольку для крепостного зодчества времен Ивана Грозного характерны строгие линии архитектурных планов. Кремль имел пять полноценных башен (Большая проезжая, Высоцкая, Никольская, Караульная и Воскресенская) и три полубашни (Отводная и две безымянных), расположенных в местах излома стены. Такое решение позволило исключить «слепые» необстреливаемые зоны по периметру. Ширина стен более трех метров позволяла размещать на них артиллерийские орудия. Одновременно со строительством каменного кремля был построен деревянный острог протяженностью более 1000 метров для защиты посада.

Интересным и незаурядным решением стал вход на территорию крепости. Хитрая система отводных коридоров и узких проездов, простреливаемых с караульных башен, исключала незаметное проникновение. А дополнительный тайный ход в отводной стене давал защитникам дополнительное преимущество в виде возможности незаметно зайти неприятелю в спину. Все это сделало Серпуховскую крепость неприступной цитаделью на подступах к Москве.

За всю историю существования белокаменный город-крепость Серпухов ни разу не был взят приступом. Однако в Смутное время дважды открывались крепостные ворота: для Лжедмитрия I и немногим позже — для Ивана Болотникова. Серпуховский кремль выстоял под напором польских воинств, несмотря на сожжение поляками посада.

В 1633 году крепость в очередной (последний) раз пережила попытку взятия, когда крымско-татарские отряды под предводительством Мубарека Герая грабили уезды вдоль левого берега Оки.

Начиная со второй половины XVII века, Серпухов постепенно утрачивал свое военно-оборонительное значение. И главным врагом кремлевских построек стал огонь. И, хотя после каждого пожара жители города восстанавливали постройки, крепость ветшала и приходила в упадок. Состояние городских стен и башен беспокоило градоначальников. В 1708 году Петр I приказал привести крепость в порядок. Однако распоряжение это реализовано не было. Спустя 90 лет император Павел I распорядился разобрать ветхие крепостные сооружения, что и было сделано. Частично.

Основная часть стен однако была сохранена и признана памятником древности. Были предприняты некоторые попытки укрепления и реставрации. Далее последовали годы неопределенности и противоречий относительно судьбы памятника архитектуры, что в целом соответствовало неспокойному и драматичному периоду истории России.

Серпухов. Кремль и Троицкий собор. Фото 1905 года

В 1934 году большая часть крепостной стены Серпуховского кремля была разобрана для строительства московского метро. За исключением двух небольших фрагментов стены выдающийся исторический и архитектурный памятник считается утраченным. Самое обидное, что, как говорят местные краеведы, камень в итоге был признан непригоден для метро и был распределен по другим стройкам.

Сегодня Соборная гора, на которой когда-то стояли стены с башнями из белого камня, — памятник археологии федерального значения, исторический центр Серпухова. Из всех немногочисленных построек до наших дней чудом сохранился Троицкий собор, возведенный в 1830-1840 годах. С 1920-х годов на территории кремля ведутся археологические исследования.

Во внутренней части крепости были обнаружены остатки Высоцкой башни (1556 год). Оказалось, что архитектура Серпуховской крепости имела много общего с северо-западной русской и западноевропейской традициями. Удалось обнаружить средневековую улицу, которая шла от центра крепости к Высоцкой башне. Вдоль кривой и узкой улочки — впритык друг к другу — дома. Для XIV-XV веков — это большие дома княжеского подворья. Для XVI-XVII веков — маленькие домики горожан.

В 2007 году был обнаружен фрагмент фундамента Никольского храма, на месте которого ранее стоял храм Дмитрия Солунского.

Интересная находка археологов — печать XVI века. На одной из ее сторон надпись «печать наимнова крепость», на другой — сложный сюжет. Государь в короне, с булавой сидит на троне и протягивает руку в сторону воина в рубахе, заносящего над своей головой саблю. В небе над воином — месяц, под ногами символически — трава. Изображен момент клятвы. Государь жалует воину сапоги особого фасона — часть униформы. Изображен и третий человек — он неподвижен, у него нет воинских атрибутов. Он ждет своей очереди на присягу.

Более древние находки, обнаруженные учеными на территории старого городища, позволяют говорить о том, что еще в каменном веке на этом месте была стоянка древнего человека.