Купаться не рекомендуется! Пять самых странных озер в мире

Озера – это не просто водоемы, которые приглашают вас искупаться: многие из них образовались на месте бывших вулканов или на неустойчивом грунте, и поэтому привлекают сенсационных авантюристов, а не отдыхающих

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Горящая яванская кислота

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Местонахождение: Кава Иджен, Индонезия

Сернистое озеро Кавах Иджен – это кратер площадью 57 га на вершине вулкана Иджен, привлекающий туристов на свои берега, где концентрация серы настолько высока, что иногда происходит ее самовозгорание, в результате чего вода горит гипнотическим голубым пламенем. Однако если вы хотите увидеть озеро вблизи, вооружитесь противогазом, который защитит вас от испарений. За невинным голубым оттенком озера скрывается тот факт, что горный водоем заполнен высококонцентрированной смесью серной и соляной кислоты: с pH ниже 0,3 это самый кислотный водоем в мире.

Там, где таится смерть

Местонахождение: озеро Ньос, Камерун

Express-novosti.ru

Озеро Ньос, вулканическое озеро на северо-западе Камеруна (Африка), образовалось в результате деятельности ныне потухшего вулкана. Однако в его породе до сих пор сохранилась «живая» магма, и через жерла в воду попадают большие дозы углекислого газа. При этом вода в водохранилище не только превращается в углекислый газ, но и в большом количестве оседает на дно, откуда в любой момент может «всплыть» и вызвать катастрофу. Последняя масштабная утечка произошла в 1986 году, когда углекислый газ из озера затопил прилегающие долины, в результате чего погибло около 1700 человек и более 3 000 голов скота.

Выставка мумий животных

Местонахождение: озеро Натрон, Танзания

Express-novosti.ru

Танзанийское озеро Натрон издалека выглядит буквально волшебным. Однако если подойти поближе, то можно обнаружить в его окрестностях величественную коллекцию смерти. Если животные соблазняются пить, и густая жидкость лишает их жизни, то испарение солей мумифицирует их тела, которые затем остаются разбросанными по поверхности воды в виде нелепых декораций. Красивый красный цвет озера обусловлен цианобактериями, которые устойчивы к его аттрактантам. (Фото: Shutterstock)

Асфальтовое озеро

Местонахождение: Питч-Лейк, Тринидад

Express-novosti.ru

Озеро Питч расположено на юго-западе Тринидада, недалеко от города Ла-Бреа, и, занимая площадь около 40 га, является самым крупным месторождением асфальта в мире. Однако его состав не является следствием аварии на близлежащем заводе или какой-либо другой катастрофы, как можно было бы предположить. Асфальт здесь образуется естественным путем из недр нефтеносных отложений, перемешанных с грязью и водой. В некоторых местах поверхность настолько твердая, что по ней можно ходить. В других местах, напротив, она создает смертельную, хотя и привлекательную, приманку. Неудивительно, что Питч ежегодно привлекает десятки тысяч туристов.

Ледяной подарок дождя

Местонахождение: Кратер-Лейк, США

Express-novosti.ru