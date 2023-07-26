Полчища хриплых лопатоногов заполонили дорогу и остановили машины

Полчища хриплых лопатоногов заполонили автомобильную дорогу в американском городе Стоктон, штат Юта, и остановили движение машин. Животные попали на видео, на которое обратило внимание KSL.

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Вечером Мэри Хьюлет ехала домой из аэропорта. В какой-то момент ей показалось, что дорога перед ней движется. «Сначала я подумала, что просто устала, но когда я сосредоточилась, поняла, что это нашествие земноводных, которые перебираются через проезжую часть», — сказала американка.

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Перед женщиной были сотни тысяч амфибий, которые полностью покрывали дорогу на протяжении 1,6 километра. «Я подумала, что это какой-то жабий апокалипсис. Что здесь, черт возьми, происходит?» — заявила она.

Представитель департамента природных ресурсов штата Крис Крокетт отметил, что при просмотре снятого американкой видео ему пришло в голову слово «библейский». По его словам, попавшие в кадр существа — это новорожденные хриплые лопатоноги, которые вылупились вблизи сухого озера Раш. «Эти молодые земноводные, которых мы часто называем метаморфами, решили, что пришло время покинуть свою зону и мигрировать на окружающие холмы», — пояснил специалист. Он оценил их количество в несколько сотен тысяч.

Очевидцы сообщили, что многих животных раздавили машины. Некоторые из водителей, включая Хьюлет, пытались перенаправить движение, чтобы помочь спасти амфибий.

Лопатоноги (Scaphiopodidae) — это семейство бесхвостых земноводных, обитающих в Северной Америке. Их длина достигает десяти сантиметров. Этих животных отличают короткие, толстые тела и глаза навыкате. Их ноги оснащены ороговевшими выступами, которые используются для копания, что отражено в их названии. Лопатоноги обитают в сухом климате и полупустынях, активны в темное время суток и проводят большую часть жизни под землей. Они питаются беспозвоночными и могут обходиться без воды на протяжении длительного времени.