Паратетис: почему исчез океан, покрывавший территорию России

Океан Паратетис, также известный как Паратетисское море, был одним из самых впечатляющих геологических образований в истории нашей планеты. Расположенный в центре Евразии, он простиравался от Альп до Западной Сибири, «от Парижа до Алтая», охватывая огромную территорию. В течение миллионов лет Паратетис был домом для множества удивительных морских существ и играл важную роль в геологической и климатической истории региона. Черное, Каспийское, Аральское моря являются фрагментами Паратетиса.

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Однако, несмотря на свою величину и значимость, Паратетис оказался обреченным на исчезновение. Причины этого трагического события до сих пор вызывают большой интерес у ученых и геологов. Существует несколько факторов, которые сыграли решающую роль в исчезновении Паратетиса.

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Первым и, возможно, наиболее важным фактором является геологическая активность. Во время миоцена и плиоцена, около 2-5 миллионов лет назад, регион Паратетиса был подвержен интенсивному тектоническому движению. В результате этого движения произошло формирование Альпийских гор, Кавказа и других горных массивов. Эти горы стали преградой для свободного потока воды между Паратетисом и другими морями, что привело к постепенному исчезновению океана.

Вторым фактором, который способствовал исчезновению Паратетиса, были климатические изменения. Во время миоцена и плиоцена климат в регионе Паратетиса стал более холодным и сухим. Это привело к уменьшению количества пресной воды, поступающей в океан, и увеличению солености его вод. Многие морские организмы, приспособленные к определенным условиям, не смогли выжить в новых условиях, что привело к дальнейшему сокращению биоразнообразия в Паратетисе.

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Третьим фактором, который играл роль в исчезновении Паратетиса, была географическая изоляция. В результате тектонических движений и изменений климата, Паратетис стал все более изолированным от других морей и океанов. Это привело к уменьшению обмена водой и морскими организмами между Паратетисом и другими водными телами. Изоляция привела к уменьшению разнообразия видов и ослаблению экосистемы океана.