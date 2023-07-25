IV Международный форум «Умный город – Умная страна»

С 26 по 28 июля в столице Башкортостана пройдет IV Международный форум по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город – Умная страна». Поддержку Форуму выразил Деловой совет БРИКС, приглашения к участию получили более 50 стран.

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Международный форум «Умный город – Умная страна» сегодня – это крупнейшая площадка для профессионального диалога, где традиционно в моменте межотраслевой кооперации и обмена передовым опытом зарождаются новые идеи и подходы к решению задач. Главная цель – обеспечить прямой диалог бизнеса и власти.

В работе форума примут участие представители федеральных, региональных и муниципальных органов власти, государственных корпораций, руководители крупнейших отраслевых ассоциаций и союзов, а также представители крупного, среднего и малого бизнеса.

«Форум «Умный город – Умная страна» – одно из ключевых событий в области цифровой трансформации городов, участники которого смогут не просто обсудить условия дальнейшего развития интеллектуальных городских систем, но и выработать эффективные механизмы взаимодействия представителей органов власти, бизнеса и отраслевого сообщества. Желаю организаторам и участникам форума интересных дискуссий, новых полезных знаний и успехов в практической реализации задуманных планов», – сказал Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Деловая программа посвящена актуальным трендам и технологическим инновациям, направленным на достижение целей устойчивого развития территорий. Участники смогут презентовать собственные проекты и обменяться опытом с ведущими российскими и международными экспертами в сферах цифровой трансформации государственного и муниципального управления, строительства, образования, здравоохранения, туризма, транспорта, дорожного строительства и эксплуатации, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.

Лучшие решения будут представлены на межотраслевой выставочной экспозиции, которая традиционно пройдет в рамках форума. Для гостей события предусмотрены различные форматы участия, насыщенная деловая и культурная программа.

Проект «Умный город» реализуется Минстроем России с 2018 года в рамках национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика».

Стратегическим партнером Форума стала компания Госкорпорации «Росатом», ведущий разработчик решений для Умного города – «Русатом Инфраструктурные решения». В качестве генеральных партнеров выступают ИТ-компании, обеспечивающие реализацию приоритетных государственных проектов – Sitronics Group и Ujin (ООО «Юникорн»). Официальный партнер форума – ГК «КОРТРОС». Официальный Банк форума – ПАО Сбербанк. В числе партнеров: ООО «ФОРС – Центр разработки».