Места силы: Где и как правильно загадывать желания в Москве

В Москве есть места, в которых можно попросить у высших сил благополучия во всех сферах жизни. Издание «Комсомольская правда» разбиралось, где они находятся и как нужно загадывать желания.

Одно из таких мест – Воробьевы горы. Место силы расположено прямо на смотровой площадке. Так, нужно встать спиной к университету, лицом к «Лужникам». Обращаться необходимо к Москве-реке.

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«Именно здесь самая широкая часть реки в городе, более того, она изгибается в форме подковы. А подкова – это символ удачи, счастья и… защиты от бед», – заявила сооснователь компании «Мелодии города», историк искусства, экскурсовод Майя Трифонова.

Эксперт утверждает, что просить можно на этом месте можно только удачу, любовь и избавление от бед.

Еще одним местом силы является Голосов (он же Велесов) овраг на территории музея-заповедника «Коломенское». Он считается местом круглогодичного паломничества страждущих. Там жители города могут излечиться от разных недугов. Там нужно посидеть на камнях, а для большего эффекта – завязать ленточку на ближайшем дереве.

Но также в Москве есть место, в котором можно попросить о материальном благополучии. Это дом, где в романе «Мастер и Маргарита» жила свита Воланда. Он расположен на улице Большая Садовая – там с 1921 по 1924 год жил автор романа Михаил Булгаков.

«Это место, где схлестнулись силы добра и зла, а потому ничто человеческое ему не чуждо», – говорит Трифонова.

Есть два способа загадывания желаний в этом месте. Так, можно дорисовать ветви или корни у дерева в подъезде «нехорошей квартиры» или написать записку Мастеру и опустить его в специальный ящик, который стоит около первого подъезда.

Во втором случае нужно кинуть монетку в фонарь и лишь потом – записку. Она должна быть помещена в почтовый ящик. Следом можно отправиться на Патриаршие пруды - к памятнику Ивану Андреевичу Крылову и персонажам его басен. Трифонова отмечает, что у самого Крылова нужно потереть ботинок. По ее словам, удача придет к начинающим писателям.

Еще одним местом силы является «нулевой километр» возле Воскресенских ворот на Красной площади. Тут можно загадать желание на путешествие и судьбу. Необходимо взять монетку в левую руку, встать в центр квадрата лицом к Иверской часовне, закрыть глаза, попрыгать вокруг своей оси на левой ноге и кинуть, не глядя, монетку через левое плечо. Она покажет направление (север, юг, запад или восток), куда, к примеру, поехать в путешествие.