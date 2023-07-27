«Самое проклятое место Москвы»: что не так с Кунцевским городищем

Несмотря на то, что первое упоминание о Москве относится к 1147 году, здесь издревле жили представители разных культур. На западе современного города расположен район Кунцево, который имеет древнюю историю, уходящую корнями в VI-V века до нашей эры.

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Это подтверждают находки археологов, которые свидетельствуют о населении этой местности в древности.

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Однако, со временем, вокруг Кунцевского городища начали распространяться негативные слухи и зловещие легенды, превращая его в "проклятое место", которые передавались из поколения в поколение.

Деревня скотоводов и ремесленников

Первое поселение в Кунцево просуществовало без серьезных изменений до восьмого века нашей эры. Поселок располагался на верхней площадке мыса, но затем жители освоили склоны, начали сооружать плоские уступы, возводить дома и мастерские, устраивать для скота загоны. Первые археологические раскопки произошли здесь в советское время, ими руководил профессор В.А. Городцов. Его дело впоследствии продолжили сотрудники Музея истории и реконструкции города Москвы. На площади в 1200 квадратных метров они обнаружили сотни любопытных находок, выяснили, где находились жилища и оборонительные сооружения. Очевидно, жителям постоянно грозила опасность разорения и гибели, поэтому они надсыпали валы, ставили колья и делали глубокие рвы.

Главной ценностью считался домашний скот – большая часть найденных костей принадлежала животным, которых использовали для работы. Кроме того, занимались жители и рыболовством, охотой, а также освоили металлургию и создание керамических предметов быта. Археологи нашли разнообразные сосуды с растительным орнаментом. Были на городище обнаружены и вещи, происхождение которых доподлинно неизвестно – например, стеклянные бусы. Вероятно, местные выменяли их у иноземцев, предложив тем пушнину. В древнем поселке умели резать по кости, создавали охотничьи наконечники для стрел, иглы и пряжки. Из металла делали украшения: застежки, подвески и серьги; а из глины – посуду и детские погремушки в форме животных.

Опасное место или жертва природного катаклизма?

В документах первые упоминания о землях Кунцева относятся к XV веку. Этими территориями владели представители знатных родов, близких к Рюриковичам, а впоследствии – и Романовым: Мстиславские, Нарышкины, Милославские. Московские правители охотились здесь на крупную добычу – волков и медведей. Сейчас о Кунцевском городище в одноименном парке напоминает мыс со рвами и земляными валами, покрытый темной землей. Название «городище» употребляется с XVII века. Именно тогда это место стали называть проклятым, причем по самым разным причинам. Одной из них стали так называемые «чертовы пальцы» — наконечники древних стрел и окаменелые моллюски необычной формы. Обнаруживая такие находки, москвичи связывали их с потусторонними силами.