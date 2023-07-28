Какие страны в мире выращивают больше всего пшеницы

Пшеница является одним из самых важных зерновых культур в мире и играет ключевую роль в питании человечества. Какие же страны выращивают больше всего пшеницы?

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Китай

Китай является крупнейшим производителем пшеницы в мире. Согласно исследованию ФАО, в 2020 году Китай произвел более 135 миллионов тонн пшеницы. Благодаря своим огромным площадям посева и современным методам выращивания, Китай обеспечивает значительную часть мирового рынка пшеницы.

Индия

Индия занимает второе место по производству пшеницы. Согласно исследованию Международного института исследования пищевых политик, в 2020 году Индия произвела около 107 миллионов тонн пшеницы. Индия является одним из крупнейших потребителей пшеницы и стремится увеличить свою производительность для обеспечения пищевой безопасности своего населения.

Россия

Россия занимает третье место по производству пшеницы. Так, в 2022 году Россия произвела более 100 миллионов тонн пшеницы. Россия обладает огромными площадями плодородных почв и благоприятным климатом для выращивания пшеницы, что делает ее одним из ведущих производителей.

Соединенные Штаты Америки