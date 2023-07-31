МУЗ-ТВ покажет опенэйр «Новое Радио ДВИЖ»

4 августа МУЗ-ТВ устроит эксклюзивный телепоказ большого летнего опенейра «Новое Радио ДВИЖ» в Лужниках, которым столица отметила 100-летие Московского спорта. Грандиозный концерт собрал под открытым небом топовых артистов и свыше 50 000 зрителей.

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МУЗ-ТВ представит своей многомиллионной аудитории самые актуальные суперновинки и суперхиты «Нового Радио» в исполнении звёзд российского шоу-бизнеса: Сергей Лазарев, NILETTO, Люся Чеботина, GAYAZOV$ BROTHER$, Galibri & Mavik, Лёша Свик, RASA, NLO, Анет Сай, Akmal’, Guma, Елена Темникова, PIZZA, Бьянка и Олег Майами.

Увидеть 4 августа яркое шоу «Новое Радио ДВИЖ» на МУЗ-ТВ можно в 19:00.