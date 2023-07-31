МУЗ-ТВ покажет опенэйр «Новое Радио ДВИЖ» в честь 100-летия Московского спорта в Лужниках
4 августа МУЗ-ТВ устроит эксклюзивный телепоказ большого летнего опенейра «Новое Радио ДВИЖ» в Лужниках, которым столица отметила 100-летие Московского спорта. Грандиозный концерт собрал под открытым небом топовых артистов и свыше 50 000 зрителей.
МУЗ-ТВ представит своей многомиллионной аудитории самые актуальные суперновинки и суперхиты «Нового Радио» в исполнении звёзд российского шоу-бизнеса: Сергей Лазарев, NILETTO, Люся Чеботина, GAYAZOV$ BROTHER$, Galibri & Mavik, Лёша Свик, RASA, NLO, Анет Сай, Akmal’, Guma, Елена Темникова, PIZZA, Бьянка и Олег Майами.
Увидеть 4 августа яркое шоу «Новое Радио ДВИЖ» на МУЗ-ТВ можно в 19:00.
Больше информации — в эфире «Нового Радио», а также на newradio.ru и странице «ВКонтакте».