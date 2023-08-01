Ресторан в Китае закрыли из-за пикантных танцев официантов

Ресторан в Китае закрыли после откровенных танцев официантов, пишет Asia One. Местные власти решили, что заведение не соответствует правилам этики.

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Ресторан тайской кухни стал популярным местом среди туристов, когда в соцсетях начали расходиться видео, в которых официанты-мужчины взаимодействуют с посетителями женского пола. Сотрудники заведения устраивали для клиенток пикантные танцы, пока те ждали свою еду.

В ресторане заявили, что таким образом хотели привлечь как можно больше посетителей, поскольку «дело шло не очень хорошо». Несмотря на то, что заведение получило одобрение от пользователей сети, меcтные власти решили его закрыть. Такие танцы нарушили социальную этику, заявили в Бюро по обеспечению соблюдения законов Департамента культуры и туризма провинции Юньнан.

«Это должно жестко пресекаться», — говорится в заявлении.