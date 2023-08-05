Аномальное место Байкала: что происходит на острове Ольхон

Согласно мнению исследователей, каждому, кто интересуется загадочным, следует посетить остров Ольхон. Здесь часто наблюдаются светящиеся явления под водой и слышатся голоса, которые невозможно записать. Местные жители объясняют эти и другие аномалии тем, что в прошлом на Ольхоне проживали преимущественно шаманы.

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Остров и его особенности

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Ольхон является самым крупным островом Байкала. Его площадь составляет 730 квадратных километров. Кроме того, Ольхон выделяется среди других островов разнообразием ландшафтов. Здесь пологие равнины соседствуют со скалами и горами. Южная часть острова степная, а на остальном пространстве произрастают сосны, лиственницы и березы. Также на Ольхоне есть собственные озера, наибольшим из которых считается Нурское.

Однако не только природа привлекает сюда жителей Иркутской области, Бурятии и гостей из других регионов. Дело в том, что Ольхон называют «местом силы». Поэтому неудивительно, что на остров стремятся не только любители пощекотать нервы, но и те, кто причисляют себя к экстрасенсам, йогам, эзотерикам. Местные жители не прочь поделиться со всеми странными историями, которые происходили с ними всего 1-2 раза в жизни, но потому и запомнились навсегда.

К примеру, в сборнике «Озеро Байкал», авторами которого являются краеведы и другие ученые, приведен рассказ женщины из поселка Хужир. По ее словам, в лесах Ольхона можно запросто заблудиться, так как нечто неведомое все время водит человека по кругу, возвращая его на одну и ту же поляну с пнем посередине. Много раз с острова наблюдалось свечение из-под воды. С помощью глубоководных аппаратов ученые обследовали дно Байкала и обнаружили длинные, похожие на рукотворные, каньоны.

Как пишет кандидат технических наук Александр Матанцев, различная техника использовалась учеными и для разгадки другого феномена Ольхона – голосов, которые раздавались на берегу острова на протяжении нескольких лет. Примечательно, что голоса обращались к гостям Ольхона по именам. Это подтвердили и специалисты, которые в 2019 году прибыли на остров, вооружившись сверхчувствительными микрофонами. Однако на записи никаких голосов не оказалось.

Причины аномальных явлений

Сергей Волков, который собрал в свой книге «По Байкалу» множество любопытных свидетельств, утверждает, что Ольхон давным-давно стал центром шаманов Северной Азии в силу своей изолированности. Во время преследований, в том числе в эпоху Чингисхана, монгольские шаманы сбегали именно на Ольхон. Да и бурятские шаманы на острове не были редкостью. Ламаизация здесь потерпела крах, а основной религией местных жителей был и остался шаманизм.