Венецию грозят включить в черный список объектов ЮНЕСКО
Эксперты ЮНЕСКО рекомендовали включить Венецию в список объектов Всемирного наследия, которые находятся под угрозой исчезновения, мотивировав свою позицию разрушением исторического облика города и прилегающей к нему лагуны.
Впервые ЮНЕСКО погрозило городу на воде пальцем в 2021 году. Однако тогда городу было решено дать второй шанс, которым он, судя по всему, не смог до конца воспользоваться. Хотя власти ввели запрет на проход крупных круизных судов в лагуну, а также запустили систему защитных барьеров "Моисей", которая должна спасти город от наводнений, эксперты указывают на нерешенные по сей день проблемы.
"Развитие Венеции, последствия изменения климата и массового туризма угрожают необратимыми изменениями", - говорится в сообщении организации.
В документе также отмечается недовольство по поводу появления в городе высоток, которые могут "оказать значительное негативное визуальное воздействие".
Чтобы не попасть в черный список, что грозило бы лишением финансовой поддержки от ЮНЕСКО на сохранение достопримечательностей, местные власти должны выполнить ряд рекомендаций. В мэрии Венеции заверили, что внимательно изучат претензии и обсудят пути решения проблем с кабмином Италии.