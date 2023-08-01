Венецию грозят включить в черный список объектов ЮНЕСКО

Эксперты ЮНЕСКО рекомендовали включить Венецию в список объектов Всемирного наследия, которые находятся под угрозой исчезновения, мотивировав свою позицию разрушением исторического облика города и прилегающей к нему лагуны.

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Впервые ЮНЕСКО погрозило городу на воде пальцем в 2021 году. Однако тогда городу было решено дать второй шанс, которым он, судя по всему, не смог до конца воспользоваться. Хотя власти ввели запрет на проход крупных круизных судов в лагуну, а также запустили систему защитных барьеров "Моисей", которая должна спасти город от наводнений, эксперты указывают на нерешенные по сей день проблемы.

"Развитие Венеции, последствия изменения климата и массового туризма угрожают необратимыми изменениями", - говорится в сообщении организации.

В документе также отмечается недовольство по поводу появления в городе высоток, которые могут "оказать значительное негативное визуальное воздействие".