Словенск: где на самом деле находилась первая столица Руси

Этот город, о котором нет упоминаний в древнерусских летописях, вызывает споры среди историков. Устное предание «Сказание о Словене и Русе и городе Словенске» считается многими экспертами литературным вымыслом. Однако, есть те, кто настаивает на обратном: они утверждают, что именно Словенск был первой столицей Древней Руси и предлагают доказательства этого утверждения.

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Когда появился этот город

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Автор книги «Легенды и загадки земли Новгородской», Виктор Смирнов, со ссылкой на древнюю легенду «Сказание о Словене и Русе и городе Словенске» писал, что Словенск был построен скифскими князьями, Словеном и Русом, потомками библейского Ноя в 3099 году от Сотворения мира. Его месторасположение – ниже устья реки Волхов, названной так в честь одного из сыновей Словена.

В предании сказано, что Словен и Рус со своими родами долго скитались и наконец обосновались в Приильменье (район озера Ильмень (древнерусское название Ильмерь) в современной Новгородской области). Рус в 50 стадиях (около 10 км) от Великого Словенска основал Русу (ныне Старая Руса). В предании говорится, что князья построили и другие города, с того времени их поселенцы стали называться словенами и русами. Согласно «Сказанию…», Словенск пережил два «запустения», во время второго город перестал существовать (некоторые историки полагают, что он сгорел). Долгое время эти земли оставались необжитыми, пока не «обновиша град на новом месте» пришедшие с Дуная «скифы, болгары и иностранницы». В предании говорится, что именно так был построен «Новград Великий» (будущий Великий Новгород) – новый город на месте Словенска.

Почему его существование отказывались признавать?

Известный русский историограф Николай Карамзин в XIX веке называл «Сказание…» «сказками, которые в летописи включают невежды». Однако прежде, на протяжении ряда веков, предание о Словенске упоминалось в Патриаршем летописном своде. Доктор философских наук, Валерий Демин, подробно изучавший тему возникновения Словенска и Старой Русы, рассуждал в публикации в «Литературной России», почему в дошедших до нас летописях нет упоминания о «первой столице Руси». По мнению Демина, для монахов Киево-Печерской лавры, к которым относился и знаменитый автор «Повести временных лет» Нестор-летописец, политически было недопустимо признать новгородских князей древнее киевских. В те времена официально считалось, что Рюриковичи – самые первые славянские князья. Именно поэтому, полагает Демин, у Нестора в «Повести временных лет» ничего не сказано ни о Русе, ни о Словенске. По той же причине не упоминается и Гостомысл, последний князь дорюриковской династии. Хотя многие исторические первоисточники о его правлении рассказывают, и у исследователей Древней Руси реальность данного персонажа сомнений не вызывает. Между тем, Демин подчеркивает, что Нестор все же вскользь упомянул о происхождении новгородцев, которые прежде были «словени». Подобное упоминание побудило некоторых историков считать новгородских словен неким отдельным племенем славян, а не жителями Словенска. Как считал Валерий Демин, последующая историография Древней Руси, опирающаяся на «Повесть временных лет», исследователями подается во многом ошибочно. А Николай Карамзин, называющий «Сказание…» сказками, по мнению Демина, и сам в своей «Истории государства Российского» был «сказочник еще тот»: устное «Сказание…» записано историографом Петром Крекшиным, упоминается в «Записках о Московии» посла Сигизмунда Герберштейна, а также в византийских и арабских источниках.

Сколько столиц было у Древней Руси?