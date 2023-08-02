Статую Елизаветы II и ее корги установят в Британии к годовщине смерти
В Британии появится статуя покойной королевы Елизаветы II. Композицию, которая изображает монаршую особу в окружении ее любимых собак, установят рядом с библиотекой в городе Окем (восток Англии).
Автором памятника является скульптор Хайвел Бран Пратли. Он рассказал, что это будет первый мемориал в память о Елизавете II. Кроме королевы, художник изобразит трех собак породы корги. Один питомец будет прыгать, другой – смотреть вперед, третий – сидеть.
Скульптура будет изготовлена из 800 килограммов глины по заказу лорд-лейтенанта Ратленда Сары Фернесс. Монумент откроют осенью, к годовщине смерти королевы. Стоимость скульптуры – 125 тыс. фунтов стерлингов, эти деньги собрали в виде пожертвований британцев, сообщает портал The Art Newspaper.
Елизавета II скончалась в шотландском замке Балморал 8 сентября 2022 года. Ей было 96 лет. Королеву похоронили 19 сентября в часовне Георга VI на территории Виндзорского замка.