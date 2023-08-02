Статую Елизаветы II и ее корги установят в Британии к годовщине смерти

В Британии появится статуя покойной королевы Елизаветы II. Композицию, которая изображает монаршую особу в окружении ее любимых собак, установят рядом с библиотекой в городе Окем (восток Англии).

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Автором памятника является скульптор Хайвел Бран Пратли. Он рассказал, что это будет первый мемориал в память о Елизавете II. Кроме королевы, художник изобразит трех собак породы корги. Один питомец будет прыгать, другой – смотреть вперед, третий – сидеть.

Скульптура будет изготовлена из 800 килограммов глины по заказу лорд-лейтенанта Ратленда Сары Фернесс. Монумент откроют осенью, к годовщине смерти королевы. Стоимость скульптуры – 125 тыс. фунтов стерлингов, эти деньги собрали в виде пожертвований британцев, сообщает портал The Art Newspaper.