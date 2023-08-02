Гробницу с монетами для Харона обнаружили в Турции

Турецкие археологи нашли в руинах античного города Парион погребальную камеру с останками 33 человек. Среди костей также сохранились 14 монет. Ученые пришли к выводу, что их положили для уплаты лодочнику Харону – согласно мифам, он перевозил души из мира живых в мир мертвых.

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Город Парион был основан на южном побережье Мраморного моря в конце VIII века до нашей эры выходцами из Греции. Он просуществовал до XII столетия и являлся важным центром Троады (древнее название полуострова Бига).

Археологические раскопки в городе начались только в 2005 году. За это время там обнаружили десять погребальных камер. Одна из них располагалась в Восточном некрополе. Среди похороненных в ней оказались мужчины, женщины и дети.