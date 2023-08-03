В Башкирии началось строительство Евразийского музея кочевых цивилизаций

Пока в регионе строят визит-центр будущего музея.

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Еще один важный шаг в строительстве Евразийского музея кочевых цивилизаций был сделан в Чишминском районе Республики Башкортостан, сообщил в своем Телеграм-канале глава республики Радий Хабиров.

По его словам, началось возведение визит-центра, а также пешеходной тропы, которая будет вести до мавзолея Тура-хана. По планам, уже в этом году эти объекты будут сданы в эксплуатацию. Параллельно рассматриваются планы на строительство других объектов, которые запланированы на 2024 год.

Помимо этого, проводятся активные раскопки возле мавзолея Тура-хана, в ходе которых археологи находят множество ценных артефактов. Эти находки подтверждают богатую историю этой местности, уходящую в далекие века. Радий Хабиров заявил, что планы по созданию крупного научного и музейного комплекса в этом месте являются вполне оправданными.