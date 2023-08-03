Грандиозный праздник в двух столицах — международный фестиваль «Легенды Ретро FM 2023»

Стартовали продажи билетов на супершоу «Легенды Ретро FM 2023» с участием культовых зарубежных и отечественных артистов. Концерты состоятся 25 ноября на «ВТБ Арене» в Москве и 26 ноября в «Ледовом Дворце» Санкт-Петербурга. Международный музыкальный фестиваль, который пройдёт в двух столицах нашей страны, объединит суперзвёзд 70х, 80х и 90х и их российских поклонников. Все билеты, приобретённые в 2022-м — действительны.

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Сверхсовременные свет и звук, пиротехника и спецэффекты, оригинальная постановка и сценография, масштабные декорации и другие элементы ШОУ мирового уровня оставят незабываемые впечатления и надолго запомнятся зрителям. Как и золотые хиты на все времена и для всех поколений!

В год своего 20-летия, главная ностальгическая радиостанция страны в очередной раз готова удивить своих слушателей неожиданными сюрпризами — в афише появятся сразу несколько артистов, которые выступят на «Легендах Ретро FM» впервые.