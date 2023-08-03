Грандиозный праздник в двух столицах — международный фестиваль «Легенды Ретро FM 2023»
Стартовали продажи билетов на супершоу «Легенды Ретро FM 2023» с участием культовых зарубежных и отечественных артистов. Концерты состоятся 25 ноября на «ВТБ Арене» в Москве и 26 ноября в «Ледовом Дворце» Санкт-Петербурга. Международный музыкальный фестиваль, который пройдёт в двух столицах нашей страны, объединит суперзвёзд 70х, 80х и 90х и их российских поклонников. Все билеты, приобретённые в 2022-м — действительны.
Сверхсовременные свет и звук, пиротехника и спецэффекты, оригинальная постановка и сценография, масштабные декорации и другие элементы ШОУ мирового уровня оставят незабываемые впечатления и надолго запомнятся зрителям. Как и золотые хиты на все времена и для всех поколений!
В год своего 20-летия, главная ностальгическая радиостанция страны в очередной раз готова удивить своих слушателей неожиданными сюрпризами — в афише появятся сразу несколько артистов, которые выступят на «Легендах Ретро FM» впервые.
За многолетнюю историю фестиваля на его сцену выходили всенародно любимые российские и иностранные музыканты, в их числе: Boney M, Юрий Антонов, C.C.Catch, Валерий Леонтьев, Al Bano, Дмитрий Маликов, Любэ, Army Of Lovers, Sandra, Олег Газманов, Ricchi e Poveri, Александр Иванов и группа «Рондо», Ирина Аллегрова, Thomas Anders, Юрий Шатунов, Toto Cutugno, Жанна Агузарова, Игорь Корнелюк, Lou Bega, Михаил Боярский, Bad Boys Blue, Виктор Салтыков, Pupo, Наташа Королёва, Игорь Николаев, Bonnie Tyler, Вадим Казаченко, Ottawan, Gianni Morandi, Татьяна Буланова, Arabesque, Riccardo Fogli, Лада Дэнс, Eruption, Влад Сташевский, Ace of Base, Joy, Fancy, Алексей Глызин, In-Grid, Space, Lian Ross, Ирина Салтыкова, Afric Simone, Лариса Долина, F.R. David, Samantha Fox и многие другие кумиры миллионов.
Билеты на «Легенды Ретро FM» уже доступны на kassir.ru и retrofm.ru.