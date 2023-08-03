Спортивно-музыкальный праздник «Достигая цели!» на «РЖД Арене». Планируем яркие выходные

6 августа на стадионе «РЖД Арена» состоится ежегодный спортивно-музыкальный праздник «Достигая цели!» Это отличный вариант провести выходной день всей семьей и получить заряд хорошего настроения. Он понравится и поклонникам активного образа жизни, и тем, кто предпочитает спокойный, но насыщенный отдых. Ставим галочку в календаре и отправляемся в это воскресенье на стадион!

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Что это за праздник?

«Достигая цели!» – ежегодный праздник, посвященный Дню железнодорожника. Он неизменно объединяет несколько десятков площадок: спортивные игры, квесты и мастер-классы, площадки российских спортивных клубов, фотозоны, а также музыкальную программу.

Атмосфера на мероприятии из года в год яркая и позитивная!

Главное событие дня – одноименный благотворительный забег. Ежегодно организаторы перечисляют собранные средства в Фонд спасения тяжелобольных детей «Линия жизни». За несколько лет проведения участники забега смогли помочь тысячам детей.

В этом году любителей бега ждет три дистанции: 1520 м, 5 км и детский забег – для юных гостей праздника. Кстати, дистанция 1520 м – знаковая. Она символизирует ширину железнодорожного полотна в России, которая составляет 1520 мм.

Также пройдут соревнования по северной ходьбе.

Участникам благотворительного забега стоит прийти на площадку заранее, чтобы успеть размяться.

А остальные гости праздника могут присоединиться к нему в любое время! К тому же вход на стадион «РЖД Арена» абсолютно свободный. Подарить себе отличные выходные смогут тысячи москвичей и гостей города.

Развлекательная программа

«Достигая цели!» – это праздник для всей семьи, а значит, здесь вас ждет множество интересных локаций, где вы сможете принять участие в спортивных соревнованиях и мастер-классах, сделать классные фотоснимки, перекусить в зоне стрит-фуда, узнать о том, как развиваются спортивные российские клубы, а еще о современной российской железной дороге, ведь праздник посвящен Дню железнодорожника.

В первую очередь, какой же праздник без музыки? Весь день наших гостей сопровождает музыкальная программа: самые свежие хиты и музыкальные новинки для вдохновения и отличных спортивных результатов.

Хедлайнером в этом году выступит группа The Hatters. Коллектив известен своими зажигательными и веселыми треками, которые гости услышат уже в это воскресенье! Кстати, танцы приветствуются!

На сцену также выйдут харизматичные ведущие, диджеи, артисты.

Какие еще активности приготовили организаторы?

Зрители увидят соревнования профессиональных, детских и молодежных команд.

предоставлено пресс-службой

В 9.00 состоится суперфинал международного детского футбольного фестиваля и детский турнир по пляжному футболу.

В 10.00 стартуют соревнования по фиджитал-дзюдо, а в 11.00 - по фиджитал-футболу: это новые и активно развивающиеся направления, объединяющие кибер и классический спорт.

Пройдут матчи по волейболу (11.00), хоккею (11.00), пляжному футболу (12.30) и футболу (13.30).

И, конечно, гости праздника смогут сами выйти на спортивные площадки и попробовать силы в разных дисциплинах.

Футбол

Сложно представить себе спортивный праздник без главного и самого любимого в мире вида спорта – футбола! Учимся правильно бить по мячу, чтобы попадать в ворота в 100 из 100 случаев.

Интерактивный тир

Почувствуйте себя метким Робин Гудом, точно попадающим в цель. Интерактивный тир воплощает несколько захватывающих сюжетов, в которых вы сможете тренировать выдержку и меткость.

Настольный теннис

Кто же хоть раз в жизни не играл в пинг-понг?! Однако спорт этот совсем не так прост, как кажется! Наши инструкторы расскажут, как правильно держать ракетку и отбивать мячик. А гости смогут принять участие в одном из азартных и увлекательных соревнований по этому виду спорта.

Баскетбол 3х3

Кто сказал, что баскетбол только для высоких? На площадке «Достигая цели!» каждый сможет забросить мяч в корзину и почувствовать себя Майклом Джорданом. Главное – желание!

Шахматы

Если вам по душе интеллектуальный спорт – для вас на площадке уголок шахмат: размеренное, но очень захватывающее занятие! Вы сможете поставить мат сопернику или взять урок игры у профессионального шахматиста.

Скалолазание

Не боитесь высоты? Тогда вас ждет вертикальная полоса препятствий. Посмотрите на площадку праздника «Достигая цели!» с высоты! Ну а если вы никогда не пробовали себя в этом интересном виде спорта – самое время научиться, слушая рекомендации инструктора.

Детская территория

Здесь развернутся многочисленные игры, батуты, креативные мастер-классы. Аниматоры заинтересуют и вовлекут в активности главных гостей праздника – детей.

предоставлено пресс-службой

А еще вас ждет мотофристайл, Территория московской железной дороги, площадка ФК «Локомотив», цифровое пространство РЖД, фотозона и многое другое.

На всех спортивных площадках гостям будут помогать профессиональные тренеры и инструкторы, чтобы все мастер-классы и спортивные игры проходили полностью безопасно.

Что еще важно помнить:

Праздник «Достигая цели!» состоится на стадионе «РЖД Арена». Это современное многофункциональное пространство для проведения городских и спортивных мероприятий, в котором удобно разместится множество площадок. Вы сможете принять участие в спортивных играх и перекусить в одном из корнеров стрит-фуда.

Адрес проведения праздника: ул. Большая Черкизовская 125с1.

Не забудьте надеть удобную обувь, прихватить солнечные очки и головные уборы. Прогноз погоды обещает отличный день! Больше тридцати тепла и яркое солнце! Это прекрасно, ведь за это лето мы все здорово соскучились по теплу! Но будьте осторожны и берегите голову от солнечных лучей.

Сфотографируйте детей перед входом на стадион, чтобы у вас было их изображение в той одежде, в которой они пришли на праздник. Или напишите на руке ваш номер телефона – так вы сможете быстро найти своего малыша в случае, если он затеряется в толпе.