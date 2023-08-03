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В Австралии появился зоопарк с 3D-проекциями животных

В Австралии появился новый зоопарк, в котором настоящих животных заменили на их 3D-проекции. Об этом сообщает ОТР.

В Австралии появился зоопарк с 3D-проекциями животных
© Unsplash.com

Территория зоопарка поделена на несколько тематических зон. Так, на территории представлены животные Африки, Арктики, также есть экспозиции с подводным и доисторическим мирами.

Известно, что для погружения посетителей в атмосферу, специально изменяют температуру воздуха и используют специфические запахи окружающей среды.

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На входе выдаются специальные очки, через которые можно увидеть 3D-проекции животных. Экскурсии проводятся в небольших группах. А общая площадь зоопарка составила полторы тысячи квадратных метров.

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