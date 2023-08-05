TimeOut: Нью-Йорк признан самым «обкуренным» городом в мире

Аналитики подсчитали, что Нью-Йорк заслуженно признан мировой столицей каннабиса. Жители Большого Яблока употребляют марихуану и другие продукты, полученные из конопли, больше, чем в любом другом городе мира, сообщает издание TimeOut, передает aif.ru.

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В 2021 году после легализации каннабиса в штате, потребление марихуаны в Нью-Йорке резко возросло, несмотря на то, что именно здесь она стоит почти дороже всего. По статистическим данным, нью-йоркцы потребляют в совокупности 62,3 тонны марихуаны в год. В сравнении, в Лос-Анджелесе, который занимает второе место по потреблению наркотиков, этот показатель составляет 35 тонн.

В список “обкуренных” городов также входят Чикаго, Хьюстон, Сидней, Рим и Токио, где каждый год потребляют 16,7 тонны марихуаны. Удивительно, что Амстердам, известный своей толерантностью к любителям курения марихуаны, не входит в этот список.