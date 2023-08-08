В Шотландии пройдут крупнейшие поиски Лох-Несского чудовища

В конце августа на озере Лох-Несс в Шотландии состоятся крупнейшие за последние 50 лет поиски Лох-Несского чудовища. Активисты и волонтеры примут участие в этой экспедиции, которая вызывает большой интерес у населения, сообщает BBC.

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В 1972 году Бюро исследований Лох-Несса уже проводило подобные поиски. Но на этот раз планируется использовать новые технологии, такие как дроны с инфракрасными камерами и гидрофон, который поможет обнаружить необычные звуки под водой.

Кроме того, добровольцы займут безопасные места на берегу озера, чтобы охватить как можно большую территорию. Это очень важно для успешного поиска.