В Шотландии пройдут крупнейшие поиски Лох-Несского чудовища
В конце августа на озере Лох-Несс в Шотландии состоятся крупнейшие за последние 50 лет поиски Лох-Несского чудовища. Активисты и волонтеры примут участие в этой экспедиции, которая вызывает большой интерес у населения, сообщает BBC.
В 1972 году Бюро исследований Лох-Несса уже проводило подобные поиски. Но на этот раз планируется использовать новые технологии, такие как дроны с инфракрасными камерами и гидрофон, который поможет обнаружить необычные звуки под водой.
Кроме того, добровольцы займут безопасные места на берегу озера, чтобы охватить как можно большую территорию. Это очень важно для успешного поиска.
Несколько лет назад учеными были взяты образцы ДНК из озера Лох-Несс. Однако они не подтвердили наличие мифического существа под водой. Вместо этого исследователи предположили, что "монстрами" могли быть просто гигантские угри. Это стало большим разочарованием для тех, кто верит в существование Лох-Несского чудовища.