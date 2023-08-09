Супермаркет в Австрии закрыли из-за крупного паука

"В магазине Penny на улице Ауштрассе в Кремсе перед началом работы сотрудник обнаружил неизвестного паука. Об этом сразу же был проинформирован компетентный орган. В настоящее время специалист выясняет, что это за паук. До выяснения обстоятельств магазин будет закрыт", — говорится в сообщении.