Супермаркет в Австрии закрыли из-за крупного паука
Супермаркет известной сети Penny в австрийском городе Кремс закрыли из-за обнаруженного там паука неизвестного вида. Об этом в среду, 9 августа, сообщили в компании REWE, владеющей сетью супермаркетов.
"В магазине Penny на улице Ауштрассе в Кремсе перед началом работы сотрудник обнаружил неизвестного паука. Об этом сразу же был проинформирован компетентный орган. В настоящее время специалист выясняет, что это за паук. До выяснения обстоятельств магазин будет закрыт", — говорится в сообщении.
Уточняется, что паук вылез из-под коробки с бананами и заполз под полки. На место случившегося экстренно приехали спасатели, однако найти членистоногое они не смогли. По словам командира пожарной команды города Кремса Герхарда Уршлера, описанный паук был большим, а также имел черные и красные пятна.
Вероятно, речь идет о банановом пауке, который может нанести болезненный укус, передает телеканал ORF.
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