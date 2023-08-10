Красная площадь: самые страшные вещи, которые там произошли

Красная площадь в Москве, известная своей красотой и значимостью, также является местом, где произошли некоторые из самых плохих событий в русской истории. Несмотря на свою привлекательность и значимость, эта площадь также несет в себе темные исторические тайны.

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Одним из самых масштабных и кровавых событий, произошедших на Красной площади, были стрелецкие казни в 1698 году. Стрельцы, недовольные своим положением и новыми тяготами военной службы, устроили бунт и попытались поставить на престол царевну Софью. Однако их выступление было жестко подавлено, и казнили более 1000 человек. Казнь продолжалась почти каждый день в течение нескольких недель, и это стало одним из самых кровавых событий в истории Красной площади.

Еще одним мрачным событием, связанным с Красной площадью, было Лобное место. Здесь объявлялись самые важные указы и новости, но также здесь проводились казни и другие наказания. В 1612 году здесь была объявлена победа над иноземцами, а за 6 лет до этого на Лобном месте был вывешен растерзанный труп Лжедмитрия I. В 1682 году здесь отрубили голову Никите Пустосвяту, старообрядцу. Хотя смертных казней на Лобном месте больше не проводилось, здесь все еще проводились другие виды наказания.