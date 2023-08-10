Россиянка показала удивившую ее особенность Парижа

Популярная российская блогерша Юлия Гаврилина прилетела в Париж и показала удивившую ее особенность этого города. Видео о поездке опубликовано на YouTube-канале блогерши.

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Гаврилина сняла на видео одну из парижских улиц, на которой заметила скопление полицейских машин, припаркованных вдоль дороги.

«Просто посмотрите, какое количество полиции здесь стоит. Тут целый ряд, вся улица», — поделилась она и отметила, что испытывала беспокойство, снимая это на камеру.

Блогерша также поделилась, что в какой-то момент во время прогулки по Парижу к ней и ее спутнику обратилась полиция. По словам Гаврилиной, правоохранителей не устроило, что пара вдвоем передвигалась на одном самокате.